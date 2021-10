FaceTime pour Android : il faut le savoir

Zacro HD Webcam 1080P, Autofocus Caméra Webcam USB avec Deux Microphones Antibruit Intégrés, pour Appel Vidéo, Visioconférence Compatible avec Windows, MacOS et Android

Microphone intégré et annulation du bruit : la webcam avec microphone et annulation automatique du bruit annule automatiquement le bruit de fond et capture clairement le son dans une portée de 8 mètres, ce qui fait de cette webcam le meilleur choix pour les appels vidéo Plug and Play : webcam HD 1080p avec bouchon d'objectif et autofocus, facile à utiliser, pas besoin de télécharger ou d'installer un logiciel de pilotage complexe, juste du plug and play. La webcam sans fil est compatible avec l'USB 2.0 Large gamme d'applications et compatibilité universelle : la webcam portable offre une excellente qualité vidéo avec Skype, Facetime, OBS, XBOX, ONE, Loop Chat, Facebook, Zoom, Twitch, Android TV et bien d'autres. Que vous soyez sur Skype ou en streaming, cette webcam peut lire des vidéos HD 1080p à 30 images/seconde pour fournir des images claires. La webcam informatique convient à diverses opérations : Windows 7/8/10, Mac OSX, Linux et Android 4.0 avec le système d'exploitation Facile à utiliser:caméra de vidéoconférence avec clips de fixation,les clients peuvent mélanger et assortir leur propre support à utiliser,qu'il s'agisse d'un écran LED,ordinateur portable,d'une table.Réglable de haut en bas sur 180 degrés,la tête pivote sur 360 degrés,vous pouvez ajuster l'angle selon vos besoins.Il est parfait pour les vidéoconférences,la diffusion en direct,les cours en ligne,les réunions d'entreprise,les webcasts,les discussions de jeux et bien d'autres choses encore Caméra à correction automatique de la lumière : elle corrige automatiquement la luminosité de l'image et traite les pixels trop clairs ou trop sombres, ce qui permet d'obtenir une image de haute qualité. Il permet d'obtenir une vidéo claire même en cas de faible luminosité