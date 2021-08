Lil Nas X raconte qu’il a réalisé qu’il était gay à l’âge de cinq ans

HUCOCO THOR - Kart à pédales enfant - Âge 3-8 ans - Volant sport - Roues gonflables - Dimensions : 94x63X61 cm - Charge max. 30 kg - Bleu

Un grand kart sportif à pédales a été conçu pour les plus jeunes conducteurs et les amateurs de conduite rapide. Une construction métallique légère, avec des boîtiers en plastique dans un style sportif, ajoutera du chic au conducteur. Le siège baquet, en revanche, dont la distance par rapport au volant est réglable, assure le confort et permet d'adapter le véhicule à la taille du conducteur. Le volant compact permet de conduire facilement le véhicule, et les grands pneus gonflés offrent confort et commodité sur toutes les surfaces. Le kart est équipé d'une transmission par chaîne intégrée à pédales avec la possibilité de déconnecter l'entraînement – la fonction et un frein à main sur l'essieu arrière. Le véhicule THOR est un véhicule au design sportif et de haute qualité, qui procurera beaucoup de plaisir aux plus jeunes conducteurs. Le plaisir associé au sport est un excellent moyen de soutenir le développement des enfants POINTS FORTS: Siège baquet avec réglage à 2