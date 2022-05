Ce sont les 11 meilleures séries Netflix basées sur de vrais événements

in

Si vous pensez que les dernières histoires qui font mouche à chaque fois que vous vous asseyez pour regarder une série sont celles basées sur de vrais événements, Netflix Il regorge d’histoires qui valent la peine d’être vues. On vous parle de séries inspirées de meurtriers au sceau de David Fincherdes documentaires parodiés plus tard dans vandale américain et même des histoires basées sur des criminels en col blanc, comme celle qui a récemment joué Julia Garnier.

+La meilleure série Netflix basée sur des événements réels

11 – Clark

L’histoire derrière Clark Oloffson, le criminel auquel s’est inspiré le « syndrome de Stockholm », qui fait que les victimes finissent par sympathiser avec leurs ravisseurs. Avec Bill Skarsgard en tant que protagoniste (et parlant en suédois !), vous pouvez la voir ici.

10 – La Couronne

S’il s’agit d’événements et de personnages réels, La Couronne Ce doit être l’une des séries par excellence quand il s’agit de raconter l’histoire. La série qui a popularisé la couronne britannique et touche à sa fin est entièrement disponible sur Netflix et vous pouvez le voir ici.

9 – Vikings

La version originale et le récent spin-off sont disponibles sur la plateforme. de l’esprit de Michel Hirst des histoires arrivent du nord de l’Europe, montrant ce que certains des héros nordiques aiment Ragnar, Lagherta et Ivar. Vous pouvez le voir sur ce lien.

8- Peaky Blinders

Il est vrai que les membres de les oeillères pointues ils sont fictifs. Cependant, le groupe qui a inspiré Steven Chevalier ainsi que les événements historiques qui donnent un contexte à cette série de gangsters sont tout à fait réels. Vous pouvez le voir ici, en attendant l’arrivée de la dernière saison.

7 – La dernière danse

Qui aime le basket et a grandi dans les années 80 et 90 connaît très bien la figure de Michael Jordan. Et si les documentaires sont ce que vous recherchez, cette production centrée sur le dernier championnat remporté par les taureaux de chicago cela devient tout à fait nécessaire. Vous pouvez le voir sur ce lien.

6 – Inventer Anna

L’histoire de Anna Devey, une jeune femme qui, par tromperie, a réussi à s’infiltrer dans les hautes sphères new-yorkaises et à faire croire à tout le monde qu’elle était la digne héritière d’une grande fortune sortie d’Allemagne. Protagonisée par Julia GarnierVous pouvez le voir en entier sur ce lien.

5 – Marco Polo

Les aventures de l’un des explorateurs les plus célèbres de l’histoire. Avec deux saisons de 10 épisodes chacune, vous pouvez profiter d’un voyage dans le passé à ce lien.

4 – Luis Miguel, la série

Le soleil du Mexique a fait ses débuts avec sa série autobiographique en 2018 et avec Diego Bonet comme protagoniste. Bien qu’aucune des deux saisons qui ont suivi n’ait été à la hauteur de ce que le premier volet a fait, rien ne vous empêche de donner une chance à cette fiction sur l’une des icônes de la musique latine. Vous le voyez ici.

3 – Chasseur d’esprit

Certains entretiennent encore l’illusion qu’un jour, David Fincher produire la troisième saison de chasseur d’esprit. L’histoire derrière Agents Ford et Tench se concentre sur les premiers profils du FBI de tueurs en série et est basé sur plusieurs interviews réelles des années 1970. Vous le voyez ici.

2 – Voici comment ils nous voient

En 1989, cinq adolescents afro-américains ont été arrêtés par la police après l’agression d’une femme à Central Park. Grâce aux abus de la police, ils ont réussi à les forcer à faire des aveux inhabituels, dans l’un des cas les plus horribles de violence institutionnelle de l’histoire récente des États-Unis. Vous le voyez ici.

1 – Faire un meurtrier

En 2015, Netflix a lancé un grand documentaire centré sur la vie d’un homme qui, après des années de prison, est libéré lorsqu’il est prouvé par des tests ADN, qui n’existaient pas au moment de son incarcération, qu’il était innocent. Son idée de demander justice ne lui apportera que des problèmes, dans une incroyable affaire de violence institutionnelle. Vous le voyez ici.

