Qui sont les partenaires des acteurs d’El Stand de los Besos ?

La trilogie de Le stand des baisers a eu une fin épique le 11 août lorsque Netflix a sorti le troisième film. Et, avec ce film, les fans ont appris non seulement comment l’histoire d’Elle et Noah s’est terminée, mais aussi comment ils ont tous deux évolué dans leur vie. Avec Joey King et Jacob Elordi, les trois bandes de cette comédie ont été un succès mondial.







A tel point que, dès la première publication de Le stand des baisers En 2018, la vie des acteurs principaux est devenue d’intérêt public. C’est pourquoi, quand Jacob Elordi et King a confirmé leur relation hors plateau, leurs fans sont devenus fous. Pourtant, ce lien s’est terminé plus tôt que prévu, et les acteurs ont montré leur professionnalisme en retravaillant ensemble sur les deux prochains films.

Cependant, au-delà de la reconstruction de Jacob et Joey, beaucoup ont également intérêt à savoir ce qui arrive au reste de la distribution. Et c’est pourquoi, à partir de Spoiler, nous vous disons, acteur par acteur, qui est son véritable partenaire.

Les vrais partenaires des comédiens de Le Stand des Baisers :

Joey King :

Après sa liaison ratée avec Jacob Elordi, Joey King a été vu pour la première fois en couple l’année dernière. Et, c’est pendant la quarantaine qu’elle a confirmé qu’elle sortait avec le réalisateur, Steven Piet, qu’elle a rencontré lors du tournage de L’acte. Bien que l’actrice ne rende pas publique sa relation actuelle, tout indique qu’elle est meilleure que jamais

Joey King et Steven Piet. Photo : (@joeyking)



Jacob Elordi :

L’unicité de Jacob Elordi ça n’a pas duré longtemps. Après s’être séparé de Joey King, l’acteur australien s’est vu très caramélisé avec son partenaire dans Euphorie, Zendaya, cependant, ce n’était rien de plus que des rumeurs. Mais voilà, aujourd’hui, la star de Netflix a confirmé sa relation avec Kaia Gerber, avec qui il est depuis plusieurs mois.

Joël Courtney :

Il est l’interprète de Lee Flynn et l’un des plus aimés de tout le casting. Cependant, il n’est pas sur le radar des amours sur le plateau. Est-ce que, le jour de la Saint-Valentin 2020, l’acteur s’est fiancé à sa petite amie Mia Scholink, qu’il a épousée il y a quelques mois à peine.

Joel Courtney le jour de son mariage. Photo : (@joel_courtney)



Maisie Richardson-Vendeurs :

L’actrice est arrivée sur le tournage de Le stand des baisers 2 pour donner vie à Chloé, la nouvelle amie de Noah. Même si, depuis qu’elle est entrée dans cette histoire, Maisie n’a jamais été disponible puisqu’elle est en couple avec le chanteur soul de Los Angeles Clay depuis cinq ans.

Maisie avec son partenaire, Clay. Photo : (@maisiersellers)



Mégane Jeune :

Sa vie amoureuse est quelque peu difficile à déchiffrer. Depuis qu’il est devenu connu du monde, il a toujours fait profil bas et quand il s’agit de relations, il ne dit généralement rien. Même ainsi, on suppose qu’elle sort avec l’acteur Ben Barnes, bien que, bien sûr, ce soit quelque chose qui n’a jamais été confirmé par l’une ou l’autre des parties.

Taylor Zakhar Pérez :

Tout comme ses personnages dans les films, Taylor et Jacob Elordi ils ont une grande rivalité. Et, l’une des raisons serait Joey King elle-même, qui était plus d’une fois liée à l’interprète de Marco. Quoi qu’il en soit, désormais tout indique que l’acteur est célibataire et qu’il n’a qu’une seule amitié avec son partenaire.