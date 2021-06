Lil Nas X applaudit le troll homophobe pour son baiser des BET Awards 2021

La performance des BET Awards 2021 de Lil Nas X était tout et plus encore.

Lil Nas X a applaudi à un commentaire homophobe sur sa performance aux BET Awards.

Les BET Awards 2021 ont débuté dimanche soir (27 juin) et le garçon a été mouvementé. Cardi B a fait ses débuts avec son baby bump peu de temps après avoir annoncé qu’elle attendait son deuxième enfant avec son mari Offset et Zendaya a rendu hommage à Beyoncé dans une robe violette presque identique. Mais ce dont tout le monde parle, c’est du baiser passionné sur scène entre Lil Nas X et un danseur.

Le rappeur a interprété son tube « MONTERO (Call Me By Your Name) » en balançant un lewk sur le thème égyptien entouré de danseurs déchirés. Et le meilleur, c’est qu’il a fini par partager un baiser avec l’un de ses danseurs alors que son bras était enroulé autour d’un autre.

Lil Nas X s’est produit aux BET Awards 2021. Image : Rich Fury/Getty Images, Bennett Raglin/Getty Images pour BET

Il est prudent de dire que Lil Nas X l’a absolument tué. Il a reçu une ovation debout de la foule et les fans l’ont félicité pour sa performance intrépide. Même la légende du hip-hop Diddy tweeté: « Lil Nas X a fait ça !! Soyez intrépide !!! »

Cependant, tout le monde n’était pas aussi favorable. Un troll a contesté le baiser et a déclaré que Lil Nas X (qui est devenu gay en 2019) avait manqué de respect à la culture africaine. Ils ont tweeté : « N’UTILISEZ PAS LA CULTURE AFRICAINE POUR DES MERDES COMME ÇA !!!!!!! RESPECTEZ NOS ANCÊTRES. »

BET Awards 2021 – Spectacle. Photo : Bennett Raglin/Getty Images pour BET

En réponse, Lil Nas X a décidé de laisser tomber certaines connaissances historiques indispensables sur la chronologie. Il a tweeté : « Vous aimez vraiment faire comme si l’homosexualité n’existait pas dans la culture africaine. » Il a suivi sa déclaration d’un autre tweet, qui lisent: « LGBET. »

Une performance légendaire, une réponse emblématique et la clôture parfaite du mois de la fierté.

