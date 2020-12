Vous pouvez maintenant regarder TikTok depuis la télévision – voici comment

TIC Tac elle fait désormais régulièrement partie des applications les plus téléchargées sur les smartphones du monde entier, et dans de nombreux domaines, elle est même la plus téléchargée jamais. Mais bientôt la plateforme de partage basée sur de courtes vidéos au format vertical envahira également les écrans traditionnellement horizontaux de télévisions. Cela se produira dans quelques jours et se produira sur les appareils du fabricant coréen Samsung, qui a annoncé au cours de ces heures un partenariat avec TikTok qui apportera la populaire application d’origine chinoise à certains modèles de téléviseurs.

Fonctionnement de l’application TikTok TV

La nouvelle vient de Royaume-Uni, où la collaboration entre les deux marques débutera dans un premier temps. Selon ce qui a été annoncé par Samsung, une version spéciale de TikTok spécialement conçue pour les écrans de télévision arrivera bientôt sur tous les téléviseurs intelligents du groupe. à partir de 2018, tandis que ceux produits à partir de l’année prochaine quitteront les usines avec l’application préinstallée. L’interface qui vous permettra de parcourir les clips téléchargés sur TikTok sera adaptée pour profiter de tout l’espace disponible sur l’écran du téléviseur, mais les vidéos resteront dans leur format d’origine et ne seront pas coupées pour être proposées horizontalement.

Depuis l’application TikTok pour les téléviseurs intelligents Samsung, il sera possible de naviguer entre catégories de vidéos les clips d’applications les plus populaires – des clips éducatifs aux clips de bandes dessinées, en passant par la danse, le sport, les voyages et plus encore. Ils peuvent également être attribués à partir de la télécommande comme, de publier commentaires, bloquez le contenu indésirable et parcourez les vidéos entre les tendances. Comme sur les smartphones, pour utiliser l’application il ne sera pas nécessaire d’avoir un compte actif, même si avec un profil connecté le système pourra proposer un contenu progressivement plus adapté aux goûts des téléspectateurs.

Où il est disponible

TikTok s’est déjà avéré être une application particulièrement gourmande en données sur les smartphones, et à ce stade préliminaire de l’opération du téléviseur, il est difficile de prédire comment elle fonctionnera sur les écrans de télévision – d’autant plus qu’elle sera préinstallée sur de nouveaux modèles. Pour le moment, cependant, on ne sait même pas quand l’initiative quittera le Royaume-Uni pour toucher d’autres pays également: le seul moyen d’y parvenir est être outre-Manche et téléchargez-le via l’App Store de l’un des téléviseurs compatibles.