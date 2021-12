Kirsten Dunst souhaite pouvoir revenir en tant que vieille fille Mary Jane dans un autre film de Spider-Man

Sony Marvel's Spider-Man: Miles Morales PS5

Dans le dernier jeu de l'univers Marvel's Spider-Man, le jeune Miles Morales prend ses marques dans son nouveau foyer tout en marchant dans les pas de son mentor, Peter Parker, en tant que nouveau Spider-Man.Miles découvre ses nouveaux pouvoirs qui le différencient de son mentor. Apprenez à maîtriser ses décharges bio-électriques ainsi que son pouvoir de camouflage, en plus de ses acrobaties aériennes, de ses gadgets et de ses compétences.Une guerre pour le contrôle du New York de Marvel a éclaté entre une entreprise d'énergie immorale et une armée criminelle à la pointe de la technologie.Avec son nouveau chez-lui au coeur de cette bataille, Miles devra apprendre le prix à payer pour devenir un héros et décider de ce qu'il est prêt à sacrifier pour le bien de tous.