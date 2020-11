L’épouse d’Al Roker: qui est Deborah Roberts?

Al Roker a révélé des nouvelles dévastatrices sur sa santé le 6 novembre.

Le journaliste de longue date est apparu sur le Spectacle d’aujourd’hui et a déclaré qu’il avait été diagnostiqué avec une forme «agressive» de cancer de la prostate.

« La bonne nouvelle, c’est que nous l’avons compris plus tôt. Ce n’est pas une bonne nouvelle, c’est que c’est un peu agressif. Je vais prendre du temps pour m’en occuper », a-t-il déclaré.

Al Roker a été un incontournable sur NBC Aujourd’hui montrer depuis plus de 20 ans. Il est à NBC depuis 1978, date à laquelle il a été embauché à la station NBC de Cleveland, et il est marié à sa collègue journaliste Deborah Roberts depuis 1995.

Qui est la femme d’Al Roker, Deborah Roberts?

Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur Deborah Roberts.

Quand Al Roker et Deborah Roberts se sont-ils rencontrés?

Al Roker a rencontré Deborah Roberts en 1990 lorsqu’elle a rejoint NBC en tant que journaliste d’affectation générale.

Peu de temps après avoir commencé, Roker l’a emmenée déjeuner.

Elle pensait que c’était un gars sympa, mais c’était tout. Roberts a été rapidement transféré à Miami puis à Atlanta, mais ils sont restés en contact.

En 1992, Roberts a été transféré à New York pour travailler comme correspondant sur Ligne de données NBC. À ce moment-là, Roker était divorcé.

Elle pensait qu’il n’était qu’un ami.

Roberts ne voyait Roker que comme un ami au début. Roker s’est présenté pour elle de manière importante au cours des prochaines années.

Il la surprendrait avec des fleurs.

Une fois, il a rempli son frigo de nourriture quand elle est revenue de la couverture des Jeux olympiques de Barcelone. Puis, le jour de l’an 1994, Roker a proposé à Roberts sur le bord du Grand Canyon.

Quand Al Roker et Deborah Roberts se sont-ils mariés?

Al et Deborah se sont mariés en septembre 1995 à New York.

La même année, Roberts a rejoint ABC News pour devenir correspondant de 20/20. Aujourd’hui, elle travaille pour 20/20, Good Morning America, Nouvelles du monde ce soir et Nightline.

Qui sont les enfants d’Al Roker et Deborah Roberts?

En 1998, Al et Deborah ont eu leur premier enfant, une fille nommée Leila Ruth après une longue lutte contre les problèmes de fertilité.

Elle a été conçue par fécondation in vitro. Leur fils Nick est né en 2002.

Elle a choisi sa famille au cours de sa carrière.

Juste à l’époque où Roberts avait Leila, ABC lui a offert le poste de journaliste sur Bonjour Amérique.

C’était difficile parce qu’Al travaillait déjà le matin. Roberts a fini par transmettre ce changement de carrière pour s’occuper de Leila.

Roker a admis qu’il se sentait coupable que Roberts ait dû faire ce sacrifice dans sa carrière.

Elle a inspiré sa perte de poids.

En 2002, Roker a subi un pontage gastrique et a finalement perdu 160 livres.

Roberts est une personne sportive et le poids et les choix malsains de Roker devenaient un gros problème dans leur mariage.

À l’époque, il écrivait, « Elle était bouleversée à ce sujet, elle était frustrée, elle était en colère. Elle a pensé: ‘Pourquoi ne vous souciez-vous pas assez de vous et pourquoi ne vous souciez-vous pas de moi et de notre relation suffisamment pour changer? » Et j’ai dit: « Écoutez, il ne s’agit pas de vous. C’est de moi. »«

Après la perte de poids, Roker a commencé à courir avec Roberts et a finalement terminé le marathon de New York.

Elle se tient aux côtés d’Al Roker pendant sa bataille contre le cancer.

Bien sûr qu’elle l’est!

Sur Twitter, Roberts a écrit, « Comme beaucoup d’entre vous le savent maintenant, mon mari se bat contre le cancer de la prostate. Nous prions et espérons qu’il ira bien. Merci pour tous les mots aimables, les prières et la positivité. »

Quelle est la valeur nette d’Al Roker?

Al Roker aurait une valeur d’environ 70 millions de dollars.

Amy Lamare est une écrivaine indépendante basée à Los Angeles couvrant le divertissement, la culture pop, la beauté, la mode, le fitness, la technologie et l’intersection de la technologie, des affaires et de la philanthropie. Elle est profondément dévouée à son labrador chocolat et une passionnée de longue distance. Vous pouvez la retrouver sur Instagram et Facebook.