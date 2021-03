Life is Strange: True Colours – La voix chantante du protagoniste Alex, y compris une couverture effrayante et une bande-annonce

La vie est étrange 3 c’était il y a quelques jours comme La vie est étrange: les vraies couleurs annoncé. Le rôle principal est cette fois Alex Chen, dont la superpuissance se démarque empathie excelle. Car la jeune femme est capable de percevoir les émotions des autres sous forme d’auras et même de les s’approprier.

Qu’est-ce qui va mieux avec une telle compétence que la musique d’ambiance? La bande-son a toujours été un élément essentiel des précédents jeux LiS. Dans True Colors, la musique prendra probablement un peu plus de place, car dans le jeu, Alex sort la guitare lui-même et montre son talent musical en plus de sa superpuissance. Mais qui est derrière la voix chantée et quel genre de chanson formidable est-ce dans la première Bande-annonce?

La musique de Life is Strange: True Colors

Le développeur Deck Nine nous permet de commencer un nouveau voyage émotionnel avec « Life is Strange: True Colors » et un autre mystère dans une petite ville appelé Haven Springs découvrir. Dans la première bande-annonce, nous avons déjà eu un avant-goût de la nouvelle aventure de l’histoire et avons été immédiatement accueillis par une chanson magique.

La chanson dans la bande-annonce

La première chanson que vous entendez au début de la bande-annonce de True Colors est du musicien gallois Armure Novo et s’appelle Havre, adapté à la nouvelle ville LiS Haven Springs.

Qui est la voix chantante d’Alex Chen?

Le chanteur de 20 ans mxmtoon alias Maia reprend les parties vocales du nouveau protagoniste de LiS dans « Life is Strange: True Colors ». L’American YouTuber est connue pour ses performances vocales, qu’elle a principalement interprétées avec le ukulélé accompagné.

Dans une autre bande-annonce que Maia a postée sur sa chaîne YouTube, nous pouvons Couverture par Radioheads « Ramper » écouter et plus de scènes de jeu et de décors considérer:

Encore plus de musique dans le DLC Wavelangth

Pré-commander peut déjà obtenir une première histoire bonus avec le nom Longueur d’onde (Allemand: longueur d’onde), où nous en apprenons plus sur le DJane passé de Avant la tempête-Personnage Steph Expérimenté. Dans Life is Strange 3, Steph reviendra comme une romance potentielle d’Alex et nous en saurons non seulement plus sur elle, mais aussi sur lui magasin de disques mystérieux Connu Haven Springs. Donc plus de bonne musique est inévitable!

En tout cas, nous sommes incroyablement curieux de voir ce que la bande originale de «Life is Strange: True Colors» offrira et à quelle fréquence nous verrons Alex lui-même en action musicale avec sa guitare. De la Libérer se déroule en une seule pièce sur 10 septembre 2021 pour PC, Xbox One, Xbox Series X / S, PS4, PS5 et Google Stadia. La publication par épisode appartient au passé avec la nouvelle partie, tout comme le manque de voix allemande.