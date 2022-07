Spider-Man et Daredevil fourniront des héros « au niveau de la rue » dans MCU, déclare Kevin Feige

Marvel Studios a raconté une histoire très intergalactique avec le Saga de l’infini, et pendant que cela devrait continuer avec La saga multivers, il y a aussi un effort conscient pour ramener une partie de la narration du MCU au «niveau de la rue». Selon Kevin Feige, ce côté réel du MCU sera dirigé par Spider-Man et Daredevil, et nous avons déjà vu une partie de ce drame de rue provenant de Hawkeye de l’année dernière.

Parmi les nombreuses révélations de Marvel lors du SDCC samedi, une nouvelle série Daredevil en 18 parties a été annoncée pour 2024, et il a également été démontré que le personnage faisait son retour de super-héros dans She-Hulk après que Matt Murdock ait fait ses débuts au MCU dans Spider-Man : Pas de retour à la maison. Dans un entretien ultérieur avec Nouvelles MTV, Kevin Feige a répondu à un certain nombre de questions sur le déroulement exact de certains aspects des phases 4, 5 et 6 du MCU, notamment en expliquant où certains personnages s’assoient les uns par rapport aux autres. Alors que Doctor Strange et Blade habiteront un coin surnaturel du MCU, les Gardiens de la Galaxie et Eternals tiennent le côté cosmique, puis il y a les histoires au niveau de la rue. Parmi ceux-ci, Feige a déclaré:

« Nous avons le niveau de la rue avec l’annonce de Daredevil et bien sûr, Spidey va dans les héros de la rue. »

Il y a eu un certain nombre de rumeurs sur l’avenir de Daredevil dans le MCU, et alors que l’on savait qu’il y aurait une nouvelle série mettant en vedette Charlie Cox, personne ne s’attendait vraiment à ce qu’une série en 18 épisodes soit annoncée samedi. De plus, il semble que la présence de Daredevil se fera sentir bien avant les débuts de la série 2024, le personnage apparaissant en mode super-héros complet dans Elle-Hulk et apparemment Écho.

Daredevil s’installe rapidement dans le MCU

Depuis que les premières rumeurs selon lesquelles Daredevil rejoindrait le MCU ont fait surface l’année dernière dans les mois qui ont précédé la sortie de Spider-Man : Pas de retour à la maison, le personnage de Charlie Cox a eu une intégration plus rapide que de nombreux autres personnages hérités. Bien qu’il y ait eu de nombreuses rumeurs selon lesquelles Jessica Jones pourrait faire ses débuts au MCU dans Elle-Hulk et Échode Daredevil Elle-Hulk révéler dans la nouvelle bande-annonce en a surpris beaucoup.





Les rumeurs selon lesquelles Matt Murdock pourrait apparaître dans la série, étant donné le lien avec la loi, vont et viennent depuis un moment maintenant, mais il semblerait que ce seront en fait les débuts de Daredevil qui se produiront dans la série à la place. Avec Elle-Hulk étant présenté comme une série comique complète, il y a beaucoup de spéculations sur la façon dont le ton de Daredevil apparaîtra dans la série.

Bien sûr, de nombreux fans espèrent Daredevil né de nouveau pour obtenir une cote TV-MA à son arrivée en 2024, mais il va clairement être atténué pour Elle-Hulk, qui vise le public familial habituel. Avec seulement quelques semaines jusqu’à She-Hulk : avocate première est sur Disney +, il n’y a pas trop de temps à attendre pour les véritables débuts de Daredevil en MCU.