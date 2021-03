Quaritch de Stephen Lang reviendra dans les quatre suites d’avatar

Stephen Lang a taquiné quelques changements substantiels à son personnage, Quaritch, quand il revient d’entre les morts pour Avatar 2. Bien que l’acteur ne révèle aucun détail spécifique concernant sa résurrection, il a déclaré son enthousiasme à continuer d’explorer le personnage méchant, laissant entendre que Quaritch figurera dans toutes les suites à venir.

«Je ne vais pas dire: ‘Non, il est absolument le même. Je pense que c’est un personnage incroyablement fascinant et il ne reviendrait pas si Jim Cameron n’était pas fasciné par lui aussi et plutôt déterminé à voir où il va . Où ce personnage le mène-t-il en tant qu’écrivain, en tant que réalisateur? Et où me mène-t-il en tant qu’acteur? Et donc, je pense que vous pouvez absolument rechercher des zones de croissance extrême dans le personnage; et ensuite probablement des zones de régression dans le personnage aussi, espérons-le, sur une période de quatre autres films. Bien sûr, nous avons besoin de lui pour être très, très intéressant, où, à la fin, vous avez fait un voyage, ou vous avez vu un personnage continuer un voyage de vie qui était assez intéressant. Vous savez, que vous étiez heureux d’avoir pu observer. C’est ce que nous essayons de faire. «

Bien que nous ne sachions toujours pas comment exactement Quaritch fera son grand retour, étant donné qu’il était très mort à la conclusion du premier Avatar, il est probable que les éléments de science-fiction de l’univers entrent en jeu. Discutant de la suite en 2010, Cameron est resté mystérieux sur les détails précis concernant la résurrection du personnage, mais a déclaré que le « » personnage évoluera vers des endroits vraiment inattendus à travers l’arc de notre nouvelle saga de trois films « . Est-il possible que Quaritch deviendra un avec Pandora et Eywa?

Un changement que nous savons maintenant sur le personnage est qu’il ne sera pas aussi volumineux qu’il l’était la dernière fois que nous l’avons vu. « Eh bien, je n’avais pas besoin d’être aussi grand, » Stephen Lang mentionné. « J’étais vraiment grand dans ce premier. Dans les nouveaux films, je suis plus maigre – je suis plus maigre, il n’y a pas de doute, mais juste comme défini. C’est l’affaire. » Reste à savoir si ce changement de physique a quelque chose à voir avec la façon dont il est ressuscité, mais il a été rapporté précédemment que le retour du personnage impliquera une capture de mouvement, suggérant que Quaritch pourrait ne pas être pleinement humain lorsqu’il se lèvera de la tombe.

Alors que les détails du tracé pour Avatar 2 rester un secret bien gardé, une chose que nous savons depuis le plus longtemps à propos du retour à Pandora est qu’il plongera dans les profondeurs et explorera le monde sous-marin mystérieux de la planète extraterrestre. Le producteur Jon Landau a également révélé quelques détails supplémentaires concernant la direction de la Avatar suite dont l’histoire se concentrera sur «la famille Sully et ce que l’on fait pour garder leur famille ensemble. Jake et Neytiri auront une famille dans ce film, ils sont obligés de quitter leur maison, ils sortent et explorent les différentes régions de Pandora, y compris passer pas mal de temps sur l’eau, autour de l’eau, dans l’eau. «

Avatar 2 et Avatar 3 ont maintenant terminé le tournage principal et devraient sortir le 16 décembre 2022 et le 20 décembre 2024, respectivement. Avatar 4 et Avatar 5 devraient sortir le 18 décembre 2026 et le 22 décembre 2028. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Comingsoon.net.

