Combien y a-t-il de livres « Shadow and Bone » et comment les lire dans l’ordre

« ombre et os” (“Shadow and Bone” dans sa langue d’origine) est un série netflix qui suit Alina Starkov, une cartographe orpheline dotée d’un pouvoir extraordinaire qui pourrait changer le destin de son monde dévasté. Depuis qu’il a découvert qu’il peut invoquer le soleil, il s’entraîne à détruire le Fold.

Le drame fantastique développé par Eric Heisserer est basé sur les romans à succès « Grishaverse » de Leigh Bardugo. La première publication date de juin 2012 et appartient à la trilogie «Ombre et os”.

Alors que le dernier roman de la saga est « La vie des saints », paru en mai 2021. Alors, Combien de livres le « Grishaverse » possède-t-il et quel est l’ordre indiqué pour les lire ?

COMBIEN DE LIVRES COMPTE « SOMBRA Y HUESO » ?

Les romans « Grishaverse » sont au nombre de sept, dont les trois « Shadow and Bone ». De plus, la franchise a quelques publications anthologiques.

trilogies

« Ombre et os »

Ombre et os I: Ombre et os

Shadow and Bone II : Siège et Tempête

Shadow and Bone III: Ruin and Rise

duologies

« Six des corbeaux »

Six des corbeaux I : Six des corbeaux

Six of Crows II: Royaume des voleurs

« Le roi marqué »

Le roi marqué I : Le roi marqué

The Marked King II: La loi des loups

anthologies

« Le langage des épines »

Contes nocturnes et magie noire du Grishaverse I: Ayama et la forêt d’épines

Contes nocturnes et magie noire du Grishaverse II : Le renard est trop rusé

Contes nocturnes et magie noire du Grishaverse III: La sorcière de Duva

Contes nocturnes et magie noire du Grishaverse IV: poignard court

Contes de nuit et magie noire du Grishaverse V: The Soldier Prince

Contes nocturnes et magie noire du Grishaverse VI : L’eau qui chantait le feu

« La vie des saints »

DANS QUEL ORDRE LIRE LES LIVRES « D’OMBRE ET D’OS » ?

Ombre et os

Les fans qui veulent connaître tous les détails du « Grishavers« Ils devraient commencer par la trilogie »Ombre et os”. Dans le premier livre, Alina découvre qu’elle est la légendaire Invocatrice du Soleil et s’entraîne pour affronter le Darkling. Dans « siège et tempête« , Alina devient le nouveau commandant de la deuxième armée et cherche un autre amplificateur, le fouet des mers. Dans le dernier livre, « Ruine et soulèvement», Alina et Darkling s’affrontent sur le sort de Ravka. Elle dévoile les secrets du Darkling et recherche le dernier amplificateur, le Firebird.

« Six des corbeaux »

« Six des corbeaux» se déroule deux ans après les événements de la trilogie « Shadow and Bone » et suit Kaz et son équipe de corbeaux alors qu’ils se préparent pour un braquage qui pourrait sauver le monde. Dans « Royaume torduIls doivent s’unir pour sauver la vie de Grisha et se venger d’un plan raté.

« Roi des cicatrices »

Cette duologie raconte l’histoire du prince Nikolai, désormais roi de Ravka, qui tente de reconstruire Ravka tout en faisant face aux effets des pouvoirs du Darkling. Dans « Règle des loups”, Nikolai, Zoya et Nina doivent travailler en équipe pour sauver Ravka d’une armée de Fjerdan.

« Le langage des épines » et « La vie des saints »

Ce sont des livres indépendants. Le premier est une collection illustrée de contes populaires de Grishaverse et le second texte est également un tome illustré, mais il raconte des histoires de saints de Grishaverse.