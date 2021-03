WhatsApp, Instagram et Facebook en panne, encore des problèmes pour les services de Zuckerberg

Après la vague de dysfonctionnements qui a submergé WhatsApp, Facebook et Instagram le 19 mars, même aujourd’hui, l’empire social de Mark Zuckerberg était secoué par des problèmes qui empêchaient les utilisateurs d’utiliser les services associés. La messagerie instantanée WhatsApp, la photo sociale Instagram et la principale plate-forme Facebook sont toutes causant des problèmes en Italie et en France, mais à des intensités différentes.

Les problèmes en France et en Italie

Dans Italie par exemple, pour le moment le problème – bien qu’actuel – n’a pas été très ressenti: le portail Downdetector a signalé il y a quelques minutes l’apparition de dysfonctionnements concernant principalement WhatsApp, et ce n’est que dans une moindre mesure qu’il a révélé une implication des deux autres plateformes . À l’étranger, cependant, les inefficacités étaient plus graves: En France les reportages étaient plus fréquents mais concernaient principalement Instagram, suivi de Facebook et enfin de WhatsApp.

Toujours sur Twitter, la relation entre les plaintes relatives aux deux pays et les trois services concernés reflétait celle des rapports collectés par Downdetector. Pour le moment on ne sait pas quelle était la cause des dysfonctionnements signalés, mais en tout cas la panne ne semble pas avoir été aussi grave que celle qui a affecté les trois plates-formes la semaine dernière.

Alarme renvoyée

Ceci est démontré par le fait que la courbe de signalisation, après un pic très raide, est déjà abaissé à nouveau environ une heure après la manifestation des premiers problèmes; la fréquence des messages sur Twitter signalant des dysfonctionnements avec un ou plusieurs services du groupe Facebook est revenue à des niveaux normaux. Facebook, WhatsApp et Instagram semblent donc être à nouveau accessibles à tous dans un court laps de temps – à moins que d’autres reviennent dans les prochaines heures.

