L’Idaho interdit la théorie critique de la race dans les écoles, mal comprendre ce que signifie CRT

Le Sénat de l’État de l’Idaho a décidé d’interdire la théorie critique de la race dans toutes les écoles et universités publiques.

Les partisans du projet de loi affirment que la théorie critique de la race «endoctrine» les étudiants en leur enseignant l’intersection de la race et de la loi.

Les législateurs ont voté 28-7 pour bloquer la théorie critique de la race du programme d’études de l’État, le projet de loi étant maintenant accéléré par le gouverneur républicain Brad Little, la partie gagnante faisant valoir (à tort) que la théorie critique de la race propose un programme sur la hiérarchie raciale. Ils disent vouloir interdire l’enseignement que «tout sexe, race, appartenance ethnique, religion, couleur ou origine nationale est intrinsèquement supérieur ou inférieur».

Cela méconnaît entièrement le but et la nécessité de la théorie critique de la race. La vérité est que ce mouvement intellectuel est simplement l’examen de la façon dont la race et le racisme sont socialisés.

Heureusement, les étudiants de l’Idaho ont élevé la voix et protestant avec défi contre le projet de loi, affirmant que cela les empêche d’accéder à l’éducation sur la race et le racisme en Amérique.

Qu’est-ce que la théorie critique des races?

Dans le livre de Richard Delgado et Jean Stefancic «Critical Race Theory: An Introduction», le mouvement critique de la théorie raciale est défini comme «un ensemble d’activistes et d’universitaires intéressés par l’étude et la transformation de la relation entre la race, le racisme et le pouvoir».

C’est une théorie qui examine les normes et les préjugés que nous avons appliqués à la race et comment ils nous impactent à la fois historiquement et actuellement.

La théorie critique de la race est un défi direct à la suprématie blanche dans la façon dont elle rejette l’idée que ce qui est dans le passé est sans rapport avec les résultats des gens aujourd’hui.

Il reconnaît que bon nombre des lois et des systèmes créés dans le passé ne sont pas aussi détachés du racisme historique que les gens voudraient le croire.

Voici un exemple actuel. Nous savons que les Noirs sont incarcérés cinq fois plus que les Blancs.

En prenant cette statistique à elle seule, on pourrait penser que les Noirs sont simplement plus prédisposés à commettre des crimes ou sont plus dangereux pour la société que les Blancs.

Cependant, lorsque nous appliquons la théorie critique de la race, nous pouvons examiner comment le racisme historique a créé un système dans lequel les Noirs font face à des sanctions plus sévères pour les mêmes crimes commis par les Blancs.

La théorie critique de la race n’est pas statique et peut être interprétée différemment d’une personne à l’autre. Cela en fait un cadre précieux pour que les gens se forgent leurs propres opinions bien informées sur la race en Amérique.

Cependant, il repose sur certains principes clés. La race n’est pas biologiquement réelle; il est socialement construit et maintenu, le racisme est mieux compris et expliqué par les personnes de couleur, et les exemples de racisme ne sont pas des événements ponctuels, ils font partie d’un système plus large.

La théorie, bien que conçue à l’origine pour comprendre la race dans le droit américain, est également un point de départ pour l’examen de toutes les autres identités marginalisées.

Pourquoi la théorie critique des races est-elle importante?

En plus d’offrir une vue d’ensemble de l’histoire américaine à travers les yeux de ceux qui ont été historiquement marginalisés, la théorie critique de la race soutient la construction d’une société antiraciste.

Cela nous permet d’arrêter de passer sous silence les inégalités auxquelles sont confrontées les personnes de couleur aux États-Unis et de commencer à nous attaquer aux problèmes auxquels nous nous sommes trompés.

La théorie critique de la race nous permet d’examiner les écarts de richesse raciale, les écarts de réussite, etc. Tout en acceptant les échecs du passé, nous pouvons créer des avenues pour un avenir moins divisé racialement.

Pourquoi les législateurs républicains sont-ils contre la théorie critique de la race?

La théorie critique de la race oblige les Blancs à se considérer eux-mêmes et leurs ancêtres comme les auteurs du problème, ce qui peut expliquer en partie le recul.

L’ancien président Trump a adopté une position similaire contre la théorie critique de la race l’année dernière lorsqu’il a soumis une directive interdisant à toutes les agences fédérales de fournir une formation anti-biais qui reposait sur la théorie critique de la race.

Il a affirmé que la théorie promouvait «de très mauvaises idées et, franchement, des idées très malades. Et vraiment, ils apprenaient aux gens à haïr notre pays.

Informer les gens sur les réalités de l’histoire américaine n’est pas une tentative de discréditer le patriotisme mais plutôt une opportunité de le contextualiser.

Si ceux qui ne sont pas d’accord avec la théorie critique de la race trouvent l’histoire américaine si horrible à apprendre, ils devraient peut-être évaluer pourquoi cette histoire est si difficile à entendre.

La position de Trump a ensuite été reprise par un représentant de l’État républicain en Louisiane qui a suggéré que nous devrions en apprendre davantage sur «le bien» de l’esclavage ainsi que sur les mauvaises parties, avant de revenir rapidement en arrière et de clarifier qu’il ne voulait pas dire qu’il y avait quelque chose de bon dans l’esclavage. .

Que la déclaration soit ou non une erreur freudienne, nous ne le savons pas, mais en restreignant l’enseignement de la théorie critique de la race, il est clair que les politiciens ont un programme pour bloquer l’accès des étudiants à l’information qui pourrait les amener à remettre en question le statu quo sur la race. et le racisme.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements. Suivre son Twitter pour plus.