La Reine du Flow a été laissée pour compte : Carolina Ramírez a un nouveau projet et il n’est pas sur Netflix

Carolina Ramírez a acquis une renommée internationale grâce à son rôle principal dans La reine du flux. Mais voilà, après la fin de la série, l’actrice a déjà d’autres projets à l’horizon. Voir!

© @carocaliCarolina Ramírez est la reine du flow

Avec son arrivée sur Netflix, La reine du flux a réussi à franchir les frontières. D’origine colombienne, cette série a connu un succès maximum grâce à son intrigue incroyable et saisissante. Avec seulement deux saisons, avec plus de 20 épisodes chacune, les fans continuent de la choisir et, de fait, la deuxième édition est l’une des plus vues sur la plateforme. Yeimy Montoya est retourné à Medellín pour écrire l’histoire et chercher à se venger, ce qui, cependant, se termine par l’amour.

Avec Carolina Ramírez, dans la peau de Yeimy Montoya, La reine du flux continue d’attirer des fans du monde entier. L’actrice a ébloui par son talent qui, même si ce n’est pas elle qui chante dans le strip, sa prestation mérite tous les applaudissements. En tout cas, il faut préciser que, même si la deuxième saison de la fiction est sortie l’an dernier, le tournage est déjà terminé et il n’y aura pas de nouveau volet.

À tel point que de nombreux protagonistes de cette bande ont cherché de nouveaux projets et, parmi eux, se trouve précisément Ramírez. L’actrice, qui adore le personnage de Yeimy et continue de s’en souvenir de tout son cœur, a désormais un autre rôle entre les mains. C’est un personnage qu’il jouera pour un film intitulé Licorne. On ignore encore de quoi parle le film, mais apparemment l’interprète va donner vie à une femme nommée Amanda.

D’après ce qu’elle a montré sur son compte Instagram, Carolina a dû quitter Buenos Aires, son lieu de résidence, pour se rendre à Mexico pour filmer. Là, non seulement il a commencé à travailler pour ces enregistrements, mais il a également dû subir un changement de look notable. Finis les longs cheveux bruns de La reine du flux depuis maintenant Amanda a les cheveux noirs et par les épaules.

Bien sûr, il convient de noter que pour le moment, Carolina Ramírez n’a pas donné plus d’informations sur ce qui est à venir, elle a seulement confirmé qu’elle ferait partie de ce projet. Et, même si beaucoup de ses fans lui manquent déjà en tant que Yeimy Montoya, la réalité est que chaque rôle qu’elle joue laisse une marque. Eh bien, son talent d’actrice a été, plus d’une fois, mis en évidence dans son travail.

