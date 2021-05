Un noyau de fusée chinois massif fera une rentrée incontrôlée sur Terre dans les prochains jours

L’énorme noyau de 30 mètres de haut d’une fusée chinoise dégringole sauvagement à travers Terre orbite et pourrait faire une rentrée incontrôlée dans l’atmosphère dans les prochains jours, selon les informations.

Le noyau appartient à une fusée Long March 5B (une version de la plus grande fusée de Chine), qui a lancé avec succès un module pour la station spatiale chinoise Tianhe prévue en orbite mercredi 28 avril. Après le déploiement du module, le noyau de la fusée devait effectuer des manœuvres pour une rentrée contrôlée dans l’atmosphère terrestre, selon SpaceNews – cependant, cela ne s’est pas produit.

Des radars au sol ont rapidement détecté le noyau de la fusée dégringolant sur orbite, oscillant entre des altitudes de 106 et 231 miles (170 et 372 kilomètres) au-dessus de la surface de la Terre et se déplaçant à plus de 15 840 mph (25 490 km / h). (L’armée américaine a désigné l’objet 2021-035B, et vous pouvez suivre ses progrès autour de la planète ici .)

La traînée de l’atmosphère terrestre finira par tirer le noyau de la fusée hors de son orbite – cependant, étant donné la vitesse élevée et l’altitude variable de l’objet, il est impossible de prédire exactement où et quand il tombera vers la surface de la Terre. Une grande partie du noyau brûlera probablement dans l’atmosphère de la planète, a rapporté SpaceNews, mais il y a une chance que certains morceaux de débris survivent à la rentrée et pleuvent sur la terre ou l’océan.

Ce ne serait malheureusement pas la première fois. En mai 2020, une fusée Long March 5B a percuté l’atmosphère, brûlant partiellement lors de sa descente, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Le noyau est tombé en grande partie dans l’océan Atlantique, mais certains débris ont atterri en Afrique de l’Ouest. Selon le Message du matin de la Chine du Sud , des morceaux de débris se sont écrasés sur des villages habités en Côte d’Ivoire, mais heureusement aucune victime n’a été signalée.

Jonathan McDowell, astrophysicien de Harvard et traqueur d’objets orbitaux, a noté à l’époque que le noyau Long March 5B était l’objet le plus lourd à effectuer une rentrée incontrôlée dans l’atmosphère en près de trois décennies. Avant de se briser, le noyau pesait environ 19,6 tonnes (17 800 kilogrammes); la dernière fois qu’un objet plus lourd a fait une rentrée incontrôlée, c’était en 1991, lorsque la station spatiale soviétique Salyut-7 de 43 tonnes (39000 kg) est tombée dans l’atmosphère au-dessus de l’Argentine, McDowell écrit sur Twitter .

Dans une récente interview avec SpaceNews, McDowell a noté que le noyau actuellement en orbite est environ sept fois plus massif que le deuxième étage de la fusée Falcon 9 qui éclairé le ciel au-dessus de Seattle il y a environ un mois. Si le noyau rentre la nuit, cela pourrait produire un spectacle de lumière similaire.

Il s’agissait du premier des 11 lancements prévus impliqués dans la construction de la station spatiale chinoise Tianhe, ou «Heavenly Harmony», selon SpaceNews. La station devrait être achevée à la fin de 2022.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.