L’histoire présumée de la violence de Brian Laundrie explorée

Après l’annonce tragique de la mort de Gabby Petito causée par un étranglement, beaucoup de ceux qui suivent l’histoire ont pointé du doigt Brian Laundrie.

Ses actions avant sa mort ont été considérées comme suspectes par beaucoup, et les gens ont commencé à chercher des indices ou des signes de la malveillance de Laundrie via son Instagram, sur son Pinterest, des images de caméra corporelle ou des personnes qui le connaissaient.

Un commentaire sur la publication Instagram de Brian Laundrie a soulevé des questions sur ses antécédents d’abus.

Tous les médias sociaux de Laundrie sont devenus sombres, mais cela n’a pas empêché tout le monde de commenter sous ses publications et de partager ses réflexions.

Sur son dernier message, qui a été publié le 13 août, quelqu’un du nom d’utilisateur @robbrady3 a commenté, disant qu’il connaissait Laundrie et qu’il avait une sorte de tempérament.

« J’ai envoyé un texto à ton père, mais je suppose que Christopher m’a bloqué », ont-ils dit. « Tout le monde connaît votre mauvais caractère. Parlez-leur de la fois où vous l’avez étranglée !!! Ne vous inquiétez pas Skeletor, nous savons !

Le commentaire n’est pas confirmé et semble avoir été écrit récemment après l’annonce du décès, mais il fait certainement sourciller.

Cela fait vraiment se demander les gens – Laundrie a-t-elle déjà fait cela? A-t-il l’habitude de la saisir par le cou pendant les disputes ?

Quelqu’un sur Twitter a répondu à la publication, en disant: « Je crois vraiment que c’est comme ça qu’il a fait, dans un accès de rage quand ils se battaient. Je l’ai attrapée par le cou.

Brian Laundrie et Gabby Petito auraient eu une relation difficile.

La meilleure amie de Petito, Rose Davis, a souvent parlé de l’intérieur de leur relation et de la façon dont Laundrie était manipulatrice et jalouse.

« Brian ne voulait pas qu’elle sorte avec moi, alors il a pris [her ID], se souvient-elle. «Elle était tellement hystérique. Elle m’a dit qu’elle l’avait giflé et avait dit quelque chose à propos de lui qui la poussait.

Au cours de cette rencontre, Davis a déclaré qu’elle pouvait dire qu’elle retenait ses mots. « Je lui ai dit que vous deviez me dire ce qui s’était passé et elle ne le ferait tout simplement pas », a-t-elle déclaré.

La dernière fois que Laundrie et Petito ont été vus ensemble, c’était lorsque Laundrie se serait battue avec les serveurs d’un restaurant du Wyoming et que Petito essayait désespérément de quitter la situation.

L’incident domestique qui s’est produit le 12 août, où quelqu’un a rapporté que Laundrie avait frappé Petito au visage, la montre avec des coupures et des contusions.

Elle a affirmé qu’il lui avait attrapé la mâchoire pour tenter de l’empêcher de se disputer avec lui et que les ecchymoses et les égratignures sur ses bras, son cou et son visage provenaient de l’altercation.

L’experte en langage corporel, Patti Wood, a déclaré que Petito avait peur de dire à la police ce qui lui était arrivé – en répétant ce que Laundrie lui avait fait en mettant ses mains sur sa bouche.

Semblable à cette époque avec Davis, Petito aurait pu couvrir la blanchisserie, et la réalité de l’altercation aurait pu être bien pire.

L’étranglement n’est pas rare parmi les cas de violence domestique.

Selon l’Institut de formation pour la prévention de la strangulation, « Une femme sur quatre subira des violences conjugales (VPI) au cours de sa vie, et parmi les femmes à haut risque, jusqu’à 68 % subiront une strangulation quasi mortelle de la part de leur partenaire.

Rien qu’en Oklahoma, 80 % des femmes qui ont été victimes d’abus de la part de leur partenaire de 2009 à 2013 ont déclaré avoir été étranglées au cours de leur relation.

Le plus effrayant de tous, les victimes d’étranglement sont 750 % plus susceptibles d’être tuées que les victimes qui n’ont jamais été étranglées.

La police n’a pas reconnu ces signes clés de violence domestique mortelle et s’en est plutôt retourné contre Petito en affirmant qu’elle avait été l’agresseur.

Si Laundrie avait des antécédents de colère et d’abus envers Petito, sa mort souligne l’importance d’offrir de l’aide aux victimes d’abus avant qu’il ne soit trop tard.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.