Vin Diesel continue de taquiner le développement de Riddick 4

La star de l’action Vin Diesel continue de taquiner la quatrième sortie éventuelle de son personnage emblématique de science-fiction, Riddick, l’acteur utilisant les médias sociaux pour fournir une autre mise à jour prometteuse concernant le développement de la suite. « Grande réunion de Riddick aujourd’hui », a écrit Diesel dans une légende à côté d’un bref extrait de lui Riddick-prêt dans la salle de gym.

« Pour tous ceux d’entre vous qui ont posé des questions sur Riddick, aujourd’hui a été un autre grand jour. Merci Universal d’avoir toujours cru en cette propriété intellectuelle. Je suis très excité à ce sujet. J’espère que vous l’êtes aussi. »

Dernièrement, Diesel a fait allusion à un potentiel Riddick 4: Furya à chaque occasion, l’acteur ayant depuis également partagé une image de lui-même dans son personnage et s’est assis sur un trône de 2004 Les Chroniques de Riddick. « Mon nouvel ami du Costa Rica m’a demandé aujourd’hui quand le prochain film de Riddick allait arriver. Haha. Les grands esprits se rencontrent », a déclaré Diesel à côté de l’image.

Introduit il y a plus de deux décennies dans la sortie d’horreur de science-fiction superbement insulaire Pas de noir, la dernière fois que le public a vu Vin Diesel alors que Riddick était dans Riddick du réalisateur David Twohy en 2013. Rendre les choses plus intimes après la portée épique de Les Chroniques de Riddick, Riddick trouve l’anti-héros portant des lunettes sur une planète brûlée par le soleil où il doit se battre pour survivre, se dressant contre une race de prédateurs extraterrestres, une bande de mercenaires qui veulent sa mort et un homme de son passé qui veut son sang.

Bien que Riddick reçu des critiques mitigées de la part des critiques, le personnage reste l’un des meilleurs de Diesel, les fans de la franchise espérant son retour. Rien n’a encore été confirmé concernant Riddick 4 à quelque titre officiel que ce soit, mais Diesel semble confiant qu’il finira par se concrétiser. « [Director] David Twohy, il a écrit un excellent scénario. C’est juste une question de timing quand nous aurons l’opportunité de tourner ça », a déclaré Diesel à propos du projet plus tôt cette année. « Mais je crois que nous tournons cela en Australie. Et ce serait le quatrième chapitre de cette série, ce qui serait génial. Nous avons eu beaucoup de succès avec Escape From Butcher Bay. On dirait qu’il y a une éternité maintenant. Mais, j’imagine que nous profiterions de l’espace de jeu et ajouterions un chapitre supplémentaire, mais définitivement, le [movie’s] le script est déjà écrit. On peut donc dire sans se tromper que nous nous dirigeons vers le tournage du quatrième chapitre de Riddick. »





Pour l’instant, Vin Diesel est occupé à ramener un autre de ses personnages les plus célèbres, Dominic Toretto de Fast and Furious, dans la finale en deux parties de la franchise d’action à succès. Alors que les détails de l’histoire de Fast 10 et Fast 11 restent un mystère, une chose que Diesel espère est le retour de son compatriote géant Dwayne « The Rock » Johnson, le premier s’adressant à ce dernier sur les réseaux sociaux, « Mon petit frère Dwayne … le moment est venu. Le monde attend la finale de [Fast and Furious 10], » avant de conclure avec » Hobbs ne peut être joué par personne d’autre. J’espère que vous vous montrerez à la hauteur et accomplirez votre destin. »

Le premier versement de la Rapide et furieux final, Rapide 10, devrait sortir le 7 avril 2023. Cela nous vient du compte Instagram de Vin Diesel.









