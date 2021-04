L’hélicoptère Mars de la NASA Ingenuity est prêt à faire sa première tentative de vol lundi

Le grand jour est presque là pour l’équipe derrière la NASA Ingéniosité d’hélicoptère sur Mars , qui a passé six ans à développer le premier avion à voler sur la planète rouge.

Lundi 19 avril, le robot ultra-léger tentera de décoller dans le ciel martien et s’il réussit, cette manœuvre sera le premier vol motorisé et contrôlé sur une autre planète. Ingenuity devrait décoller lundi à 3 h 30 HAE (7 h 30 GMT), mais ses contrôleurs de vol sont méfiants.

Si Ingenuity parvient à quitter le sol martien, la NASA diffusera en direct les premières données de vol d’essai alors qu’elles atteindront l’équipe de mission d’Ingenuity au Jet Propulsion Laboratory (JPL) en Californie. Ce livestream commence à 6 h 15 HAE (10 h 15 PDT) lundi. Vous pouvez regarder cette webémission ici et sur la page d’accueil de 45secondes.fr, ainsi que directement depuis NASA TV.

«Notre équipe considère la tentative de premier vol de lundi comme un lancement de fusée: nous faisons tout ce que nous pouvons pour en faire un succès, mais nous savons aussi que nous devrons peut-être nettoyer et réessayer», a déclaré MiMi Aung, chef de projet Ingenuity chez JPL. , a écrit dans un article de blog de la NASA samedi 17 avril. « En ingénierie, il y a toujours de l’incertitude, mais c’est ce qui rend le travail sur une technologie de pointe si excitant et gratifiant. »

Le vol de lundi marquera la deuxième fois que la NASA s’apprête à faire voler Ingenuity sur Mars. La première tentative de vol de l’hélicoptère Mars le 11 avril a été retardée par un problème de synchronisation dans ses systèmes, que les ingénieurs de mission ont résolu.

Le premier vol d’Ingenuity sur Mars approche

Cette image du rover Perseverance de la NASA montre l’hélicoptère Ingenuity Mars de l’agence juste après avoir réussi un test de mise en rotation à grande vitesse le 16 avril 2021. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Ingenuity, 85 millions de dollars, tentera de décoller du sol vers midi Heure de Mars quand la NASA dit que les vents dans la région devraient être à leur plus faible. L’ingéniosité commencera à monter jusqu’à une hauteur d’environ 3 mètres. Il planera pendant environ 20 secondes, puis descendra à environ 3 pieds par seconde (1 m / s) jusqu’à ce qu’il retombe sur Cratère de Jezero .

Le rover Perseverance de la NASA servira d’intermédiaire de communication entre l’hélicoptère, le vaisseau spatial en orbite aidant au vol et le contrôle de mission. Le rover sera également un observateur actif en prenant des photos et des vidéos de ce premier vol à une distance de 330 pieds (100 mètres) de l’aérodrome d’Ingenuity.

Aujourd’hui, l’équipe de liaison descendante surveillera attentivement les informations transmises par le rover via la NASA. Orbiteur de reconnaissance de Mars (MRO) de retour sur Terre, a déclaré Tim Canham, responsable des opérations d’Ingenuity au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, lors d’une conférence de presse le 9 avril avant la première tentative de vol.

En rapport: Regardez l’ingéniosité de l’hélicoptère Mars de la NASA tester ses pales! (vidéo)

La première chose qu’ils vont faire est de vérifier qu’ils ont obtenu les données correctement, puis les informations sont recherchées pour la preuve que Ingenuity est monté, plané et atterri. Ils confirmeront ces résultats avec des données altimétriques pour ensuite savoir avec certitude si le vol a eu lieu ou non.

Lundi, l’équipe aura également un aperçu des photos de navigation en noir et blanc prises par la caméra orientée vers le bas de 0,5 mégapixel au bas du fuselage de l’Ingenuity, selon Canham. D’autres images, comme les vues en couleurs provenant de Perseverance, seront probablement liées par la suite. Ingenuity est également équipé d’une caméra de terrain monochromatique de 13 mégapixels face à l’horizon, mais on ne sait pas encore quand celles-ci seront disponibles au public.

En rapport: Ces selfies de l’hélicoptère Mars de la NASA avec Persévérance sont tout simplement incroyables

Préparations et défis

L’ingéniosité de l’hélicoptère sur Mars de la NASA, vue ici en gros plan depuis le rover Perseverance, tentera son premier vol le 19 avril 2021. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

« Jusqu’à présent, nous parlons tous les jours à Ingenuity depuis L’ingéniosité a été parfaitement abandonnée par le rover Perseverance à la surface « , a déclaré Aung lors de la conférence de presse du 9 avril.

Aung a ajouté que le profil énergétique du hacheur, les modèles thermiques et les vitesses de fonctionnement du rotor ont tous une belle apparence et que ses capteurs ont été activés. Tout est prêt pour une opération potentiellement historique. « Nous allons tester, prouver et apprendre quel que soit le résultat de cette première tentative », a déclaré Aung.

Cette approche s’est avérée utile lorsque Ingenuity a subi un problème avec un chronomètre « chien de garde » lors des derniers tests pour sa première tentative de vol le 11 avril. Le problème a forcé la NASA à se retirer de la tentative de vol pendant que les ingénieurs proposaient un correctif logiciel. En fait, ils en ont proposé deux.

« Si notre approche initiale du vol ne fonctionne pas, le rover enverra le nouveau logiciel de contrôle de vol à l’hélicoptère », a écrit Aung samedi. « Il nous faudra ensuite plusieurs jours de préparation supplémentaires pour charger et tester le nouveau logiciel sur Ingenuity, refaire les tests du rotor dans cette nouvelle configuration et recycler pour une première tentative de vol. »

Cette image montre où l’équipe d’hélicoptères Ingenuity Mars de la NASA tentera ses vols d’essai. Les ingénieurs hélicoptères ont ajouté les emplacements du site d’atterrissage du rover (également appelé «Octavia E. Butler Landing»), de l’aérodrome (la zone où l’hélicoptère décollera et reviendra) et de la zone de vol (la zone dans laquelle il volera. ) sur une image prise par la caméra HiRISE (High Resolution Imaging Experiment) à bord de Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / University of Arizona)

Voler sur Mars n’est pas une mince affaire. L’atmosphère de la planète rouge est très différente de celle qui dissimule la Terre.

« Il est très difficile de voler sur Mars », a expliqué Amelia Quon, ingénieure de test en chambre Ingenuity au JPL, lors de la conférence de presse du 9 avril. « La raison principale est que l’atmosphère est très, très mince. C’est environ un pour cent de la densité de l’atmosphère à [Earth’s] niveau de la mer. C’est l’équivalent d’environ 100 000 pieds d’altitude sur Terre, soit trois fois la hauteur du mont Everest. Nous ne volons généralement pas aussi haut. Les avions de ligne commerciaux volent à environ 35 000 pieds; le record de la Terre pour l’altitude des hélicoptères à environ 41 000 pieds… Mars a une atmosphère plus mince que la Terre, mais ce n’est pas vraiment suffisant pour contrecarrer les effets de cette atmosphère mince. «

Le premier vol d’Ingenuity est une démonstration technique courte et simple avec de nombreuses implications. S’il vole, l’hélicoptère démontrerait que les ingénieurs peuvent construire avec succès un vaisseau spatial pour voler dans les conditions atmosphériques d’un monde extraterrestre qu’ils n’ont jamais expérimenté de première main. La démonstration montrerait également qu’il est possible de commander à un véhicule de voler à partir d’un centre de contrôle basé sur une planète entièrement différente. Cela pourrait également être le premier d’une longue lignée de successeurs interplanétaires volants , trop.

