Days Gone Director sur Skipped Sequel: «  Si vous aimez un jeu, achetez-le à plein prix  »

Oh garçon, tout ce truc de Days Gone n’arrêtera pas de tourner, n’est-ce pas? S’exprimant dans la dernière vidéo d’interview de David Jaffe, le réalisateur de Days Gone, John Garvin, a des sentiments forts sur la situation de la suite – comme vous vous en doutez. Garvin a quitté le développeur Sony Bend il y a environ deux ans, il est donc libre de s’exprimer sur l’émission de Jaffe.

Et il n’a pas fallu longtemps aux commentaires passionnés de Garvin pour faire le tour en ligne. « J’ai une opinion sur quelque chose qui pourrait intéresser votre public, et cela pourrait faire chier certains d’entre eux », admet Garvin, tel que transcrit par VGC. « Si vous aimez un jeu, achetez-le au prix fort. Je ne peux pas vous dire combien de fois j’ai vu des joueurs dire » oui, je l’ai mis en vente, je l’ai obtenu via PS Plus, peu importe. . ‘ »

L’argument de Garvin est qu’en achetant un jeu au prix fort, vous montrez un soutien direct au développeur – vous faites votre part pour maximiser les profits. Et dans le cas de Days Gone, Garvin suggère que si plus de gens se sont emparés du jeu au lancement, Sony aurait peut-être été plus ouvert à une suite potentielle.

Jaffe demande comment les acheteurs sauraient s’ils aiment un jeu avant même d’y avoir joué. Garvin répond: « Je dis simplement que non, mais ne vous plaignez pas si un jeu n’a pas de suite s’il n’était pas pris en charge au lancement. »

Garvin poursuit: « Je pense que la hausse de l’engagement avec le jeu n’est pas aussi importante que, avez-vous acheté le jeu au prix fort? Parce que si vous l’avez fait, alors c’est soutenir directement les développeurs. »

Bien sûr, ce n’est pas toujours aussi simple. La vérité évidente ici est que tout le monde ne peut pas se permettre d’acheter des jeux dès leur sortie. Pour beaucoup, le jeu est un luxe coûteux – et suggérer que ces personnes sont, en partie, responsables de l’absence de suite de Days Gone est une pente glissante. Nous espérons que Garvin le sait, et il essaie juste de faire valoir un point, mais cela ne se passe pas particulièrement bien.

Que pensez-vous de ces citations? Méfiez-vous des freakers dans la section commentaires ci-dessous.