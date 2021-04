Charles Geschke est mort: le fondateur d’Adobe et inventeur du PDF avait 81 ans

Le monde de l’informatique est en deuil. Charles Geschke, co-fondateur de la société de logiciels Adobe et avec John Warnock, qu’il a personnellement embauché au centre de recherche Palo Alto de Xerox, créateur du format de document portable (PDF), est décédé à l’âge de 81 ans.

Qui était Charles Geschke – Geschke vivait à Los Altos dans la baie de San Francisco, en Californie, et est décédé vendredi dernier, a rapporté la société dans un communiqué. Il avait été directeur de l’exploitation d’Adobe de décembre 1986 à juillet 1994 et président d’avril 1989 à avril 2000, date à laquelle il a pris sa retraite. Il a été président du conseil d’administration de Warnok de septembre 1997 à janvier 2017 et membre du conseil jusqu’en avril 2020. En 2009, le président Barack Obama a décerné à Geschke et Warnock la médaille nationale de la technologie.

Message de condoléances d’Adobe – « C’est une perte énorme pour l’ensemble de la communauté Adobe et de l’industrie de la technologie, pour laquelle il est un leader et un héros depuis des décennies », a écrit le PDG actuel d’Adobe, Shantanu Narayen. «En tant que co-fondateurs d’Adobe, Chuck et John Warnock ont ​​développé un logiciel révolutionnaire qui a fondamentalement transformé la façon dont les gens créent et communiquent», a déclaré Narayen. «Leur premier produit – a-t-il poursuivi – était Adobe PostScript, une technologie innovante qui a fourni une nouvelle façon d’imprimer du texte et des images sur papier et a déclenché la révolution de la publication assistée par ordinateur. Chuck a incité l’entreprise à innover sans relâche. des inventions logicielles les plus révolutionnaires, y compris les fichiers PDF omniprésents, Acrobat, Illustrator, Premiere Pro et Photoshop « ,

