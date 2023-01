La saison 4 des garçons contient "la chose la plus dégoûtante" le superviseur VFX n’a ​​jamais vu

La quatrième saison à venir d’Amazon Les garçons plongera dans de nouvelles profondeurs de dégoût et de dépravation, selon le superviseur et producteur VFX Stephan Fleet. Prendre à des médias sociaux pour partager la sombre nouvelle, Fleet décrit un moment de Les garçons La saison 4 comme la « chose la plus dégoûtante » qu’il ait jamais vue. Ce qui, compte tenu du niveau élevé d’événements révoltants et répugnants qui se sont produits jusqu’à présent dans la série de super-héros, est tout un exploit.





« Je pense que je viens de voir la chose la plus dégoûtante que j’ai vue travailler dans cette entreprise jusqu’à présent. #TheBoystv », a déclaré Fleet. Bien qu’il ait gardé pour lui les détails de la « chose » en question pour l’instant, on ne peut que se demander quel événement grossier infectera tous nos yeux et nos esprits quand Les garçons La saison 4 finit par être diffusée.

FILM VIDÉO DU JOUR

Basé sur la bande dessinée du même nom de Garth Ennis et Darick Robertson, Les garçons se déroule dans un univers où des individus super puissants sont reconnus comme des héros par le public et appartiennent à la puissante société Vought International. Cependant, en dehors de leurs personnages héroïques, la plupart de ces soi-disant «héros» sont arrogants et corrompus, la série se concentrant sur les garçons titulaires, un groupe de justiciers cherchant à garder les super-héros corrompus sous contrôle.

Jusqu’à présent, la série nous a tous ravis avec toutes sortes d’événements et d’actions dégoûtants, y compris une baleine qui explose, The Deep obligé de manger une pieuvre vivante nommée Timothy, à peu près tout ce qui s’est passé à Herogasm et, bien sûr, la Fourmi -Le super-héros homme-esque Termite fait exploser la zone de plaisir de son amant.

Les garçons se noie souvent dans le sang, les tripes et d’autres fluides corporels, et vous ne devriez pas avoir honte de vous sentir un peu effrayé par ce que la saison 4 vous réserve.





La saison 4 des garçons ajoute Jeffrey Dean Morgan à la mêlée

Warner Bros.

La dernière fois que nous avons vu Les garçons était dans la troisième saison, qui commence avec Billy Butcher dans une position surprenante – calme et sur le droit chemin. En fait, ça a été une année de calme. Homelander a été maîtrisé. Et Butcher travaille maintenant pour le gouvernement, supervisé par Hughie entre tous. Mais les deux hommes ont hâte de transformer cette paix et cette tranquillité en sang et en os. Ainsi, lorsque les Boys apprennent l’existence d’une mystérieuse arme anti-Supe, cela les envoie s’écraser sur les Seven, déclencher une guerre et poursuivre la légende du premier super-héros : Soldier Boy.

Malheureusement, les choses finissent mal pour The Boys à la fin de la saison, Homelander s’unissant à son fils super puissant, Ryan, et même étant embrassé par une foule de civils après avoir brutalement assassiné un dissident. Alors que les détails de Les garçons La saison 4 reste largement secrète, la saison trouvera probablement le gang titulaire sur le pied arrière.

Une chose que nous savons, c’est que Les garçons La saison 4 ajoutera enfin Jeffrey Dean Morgan à la mêlée. Son rôle est inconnu, mais la star Nathan Mitchell, qui joue le membre de The Seven Black Noir, l’a traité de dur à cuire.

Avec Karl Urban, Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Capone et Karen Fukuhara en tant que justiciers titulaires et Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Chace Crawford, Jessie T. Usher et Nathan Mitchell en tant que principaux supes, Les garçons La saison 4 n’a pas encore reçu de date de sortie mais fera à nouveau ses débuts sur Prime Video.