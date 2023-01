L’étape importante que Pedro Pascal va franchir dans sa carrière ce week-end

Hollywood

Le protagoniste de Le dernier d’entre nous Il vit un moment de rêve avec la série HBO qu’il dirige avec Bella Ramsey.

© IMDbPierre Pascal.

Finis les doutes qui existaient quant à savoir si Le dernier d’entre nous allait être à la hauteur de ce qui a été fait par Play Station Oui Neil Druckman ou non. séries de HBO quelles commandes Craig Mazin (Tchernobyl) il a plus que livré dans les deux premiers épisodes de sa première saison et a valu la célébration des fans du jeu vidéo et de ceux qui ne le connaissaient pas.

Dans ce contexte, le présent de Pierre Pascal on ne peut plus rêveur : en plus de la première saison de Le dernier d’entre nousla troisième tranche de Le Mandalorien pour Disney+. De plus, cela ajoutera un début important dans sa carrière. Il a été confirmé que, pour la première fois, il sera l’hôte invité de Saturday Night Live.

L’acteur aux racines chiliennes fera partie de l’émission qui sera diffusée en direct ce samedi. Comme artistes invités seront les membres de Jeu froidqui, comme officiellement confirmé, cessera d’enregistrer des albums à partir de 2025. Pour ceux dirigés par Chris Martin Ce sera la septième fois dans l’émission. Le programme sera vu par bnc pour toute l’Amérique du Nord.

Saturday Night Live profitera au maximum du présent Pierre Pascal. En plus du troisième épisode de Le dernier d’entre nous qui sera diffusée dimanche, il reste à voir la troisième saison tant attendue de Le Mandalorien, près de trois ans après la fin du second. le spectacle de Disney+ Il fera ses débuts le 1er mars.

+ À quelle heure passe l’épisode 3 de la première de The Last of Us

L’épisode de Le dernier d’entre nous Le fait qu’il soit vu ce dimanche sera très spécial pour les fans puisque pour la première fois l’histoire du jeu vidéo sera entièrement ouverte pour raconter quelque chose qui n’a pas été vu dans l’aventure de Play Station. Le chapitre sera présenté en première dimanche prochain aux heures suivantes:

20:00 – Mexique et Amérique centrale sauf Panama

21H00 – Cuba, Panama, Colombie, Équateur et Pérou

22H00 – Venezuela, Bolivie, République dominicaine et Porto Rico

11:00 HEURES DE L’APRÈS MIDI – Chili, Paraguay, Argentine et Uruguay

