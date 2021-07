La lune rebelle de Zack Snyder est basée sur son pitch Star Wars mis au rebut

Netflix a verrouillé Zack Snyder pour un nouveau film suite au succès de Army of the Dead. Il a été récemment confirmé que le cinéaste allait co-écrire et réaliser Rebel Moon, un film de science-fiction original, pour le service de streaming. Cependant, le film n’a pas nécessairement ses origines dans quelque chose de totalement original. En l’occurrence, il s’agira de réutiliser un Guerres des étoiles film sur lequel Snyder travaillait il y a plus de dix ans.

Comme nous l’avons appris récemment en Zack Snyder faisait la promotion de Army of the Dead, il travaillait à un moment donné sur une nouvelle entrée dans la légendaire franchise de science-fiction. Comme il dit les choses, « C’était juste après qu’ils aient fait les préquelles et avant la vente [to Disney]. J’étais juste comme, ‘Tu sais quoi? Je pourrais réparer ça. Je pourrais faire quelque chose.' » L’état d’avancement du projet et à quel titre reste incertain. Travaillait-il directement avec George Lucas ? Était-ce juste un argumentaire qu’il espérait mettre entre de bonnes mains ? Lorsque Disney a acheté Lucasfilm en 2012, tout a changé et Snyder a ensuite réalisé Man of Steel, ce qui lui a donné le coup d’envoi d’une longue carrière dans l’univers DC.

Mais, comme le rapport annonçant Lune rebelle confirmé, le film « trouve les germes de ses origines dans un Guerres des étoiles pitch que le cinéaste avait développé il y a une décennie. » Il est dit qu’aucune conversation significative sur l’avancement dans le cadre de Star Wars n’a eu lieu après la prise de contrôle de Disney. Il est également mentionné qu’Eric Newman, qui produit Lune rebelle avec Snyder, exploré en faire une série. Au final, il a été retravaillé comme une histoire originale qui pourrait, si tout se passe comme prévu, lancer une toute nouvelle franchise de science-fiction pour Netflix.

Étant donné que Armée des morts a déjà un film prequel à venir sur Netflix, Armée de voleurs, ainsi qu’une série animée en route, qui font de Zack Snyder un atout précieux pour Netflix. Bien que beaucoup de choses restent mystérieuses à propos de Rebel Moon, l’histoire se concentrera sur une colonie pacifique située au bord de la galaxie qui est menacée par les armées d’un tyran qui doit rechercher des guerriers pour lutter contre ce mal. Shay Hatten (Armée des morts) et Kurt Johnstad (300) sont sur le point de co-écrire le scénario avec Snyder.

Star Wars, quant à lui, est dans une période de transition majeure. Il s’éloigne de la saga Skywalker après The Rise of Skywalker en 2019. Grâce au succès de Le Mandalorien, Disney et Lucasfilm se concentrent sur la télévision, avec de nombreuses émissions à venir au cours des prochaines années, y compris Le livre de Boba Fett, qui arrive en décembre.Andor, Obi-Wan Kenobi, Ahsoka, Lando et L’Acolyte sont également à divers stades de développement. Patty Jenkins (Wonder Woman 1984) est également configuré pour diriger Escadron Rogue, le prochain film de la franchise, qui devrait tourner l’année prochaine pour une sortie en décembre 2023. Cette nouvelle nous parvient via The Hollywood Reporter.

