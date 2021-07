De qui parlent les paroles de Billie Bossa Nova de Billie Eilish ? Le sens expliqué

Que signifient les paroles de Billie Bossa Nova de Billie Eilish ? Voici tout ce que vous devez savoir sur la chanson Happier Than Ever.

Billie Eilish est enfin sortie Plus heureux que jamais et les fans vivent pour le sens de ses paroles de « Billie Bossa Nova ».

Aujourd’hui (30 juillet), Billie Eilish est de retour avec son deuxième album studio Plus heureux que jamais. Le nouveau projet comprend les singles à succès ‘My Future’, ‘Therefore I Am’, ‘Your Power’, ‘Lost Cause’ et NDA’ ainsi que 11 nouveaux morceaux. Non seulement cela, mais le disque a été co-écrit par Billie avec son frère Finneas tout comme QUAND NOUS NOUS SOMMES TOUS, O ALLONS-NOUS ?.

L’un des morceaux les plus remarquables du LP est ‘Billie Bossa Nova’. De qui parlent les paroles de Billie Bossa Nova de Billie ?

De quoi parlent les paroles de Billie Bossa Nova de Billie Eilish ?

Parlant de la signification de » Billie Bossa Nova » avec Rolling Stone, Finneas a expliqué que c’est un fantasme que lui et Billie ont créé autour de » la vie d’une pop star en tournée « . Il a révélé: « Nous devons faire beaucoup de conneries loufoques quand nous partons en tournée, où nous entrons par les monte-charges dans les hôtels et tout ça, pour que les paparazzi ne nous suivent pas dans notre chambre. »

Finneas a ensuite laissé échapper: « Et donc nous avons agi comme s’il y avait aussi une histoire d’amour secrète là-bas où Billie se disait: » Personne ne m’a vu dans le hall / Personne ne m’a vu dans tes bras « , comme s’il y avait un mystère personne dans sa vie pendant tout ça. » En d’autres termes, ‘Billie Bossa Nova’ ne concerne pas une vraie personne avec laquelle Billie est sortie. C’est une histoire inventée par Billie et Finneas.

Dans le refrain, Billie chante : « Tu ferais mieux de verrouiller ta porte / Et regarde-moi un peu plus / Nous savons tous les deux que je vaux la peine d’attendre / Cette respiration lourde sur le sol / Je suis à toi, je suis à toi ».

Fait ou fiction, personne ne peut nier que « Billie Bossa Nova » gifle. Nous n’avons pas d’autre choix que de supporter cet amant imaginaire.

Billie Eilish – paroles de Billie Bossa Nova

INTRO

mm-mm-mm, mm, mm

Na-na-na

VERSET 1

L’amour quand il vient sans avertissement

Parce qu’attendre ça devient si ennuyeux

Beaucoup de choses peuvent changer en vingt secondes

Beaucoup de choses peuvent arriver dans le noir

L’amour quand ça te fait perdre tes repères

Certaines informations ne sont pas à partager

Utilisez des noms différents lors de l’enregistrement à l’hôtel

C’est dur de l’arrêter une fois que ça démarre, ça démarre

PRÉ-CHOEUR

je ne suis pas sentimental

Mais il y a quelque chose dans ton apparence ce soir, mmm

me donne envie de prendre une photo

Faire un film avec toi qu’on devrait cacher

REFRAIN

Tu ferais mieux de verrouiller ton téléphone (Oh)

Et regarde-moi quand tu es seul

Il ne vous en faudra pas beaucoup pour démarrer (Oh)

Je suis désolé si c’est de la torture cependant

Je sais je sais

VERSET 2

C’est peut-être plus une obsession

Tu fais vraiment une forte impression (c’est sûr)

Personne ne m’a vu dans le hall (M’a vu dans le hall)

Personne ne m’a vu dans tes bras, mmm

PRÉ-CHOEUR

je ne suis pas sentimental

Mais il y a quelque chose dans ton apparence ce soir, mmm

(‘À propos de la façon dont vous regardez ce soir)

Me donne envie de les rendre jaloux

Je suis le seul à le faire comme tu l’aimes

(Seul celui qui le fait comme toi)

REFRAIN

Tu ferais mieux de verrouiller ton téléphone

Et regarde-moi quand tu es seul (Tu es seul, tu es seul)

Il ne vous en faudra pas beaucoup pour vous mettre en route (vous faire avancer, vous mettre en route)

Je suis désolé si c’est de la torture (Torture cependant)

Je sais je sais

Tu ferais mieux de verrouiller ta porte

Et regarde-moi un peu plus

Nous savons tous les deux que je vaux la peine d’attendre (attendre)

Cette respiration lourde sur le sol (Sur le sol)

Je suis à toi, je suis à toi (je suis à toi)

OUTRO

je ne suis pas sentimental

je ne suis pas sentimental

je ne suis pas sentimental

.

