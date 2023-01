Le nouveau film d’Emilia Clarke, The Pod Generation, fait la satire de l’avenir probable de la grossesse

Un certain nombre de films satiriques ou catégoriques nous ont montré notre avenir très probable, car les espèces sensibles les plus instables de la planète ont laissé leur empreinte au fil des ans. Chez Pixar WALL-E (2008), un mignon petit robot nous a montré un avenir de notre monde comme un tas d’ordures désolé tandis que ce qui reste de l’humanité se retourne sur un vaisseau spatial de luxe comme des blobs littéraux qui ne peuvent plus se résoudre à marcher. Des années plus tard, une série d’anthologies Netflix intitulée Amour, mort et robots (2019) présenterait un épisode où trois robots IA explorent une ville déserte et envahie par la végétation et débattent chaleureusement entre eux de la façon dont l’humanité a réussi à survivre aussi longtemps qu’elle l’a fait avec si peu de connaissances.

FILM VIDÉO DU JOUR

Ces films et d’innombrables autres ont présenté des idéaux similaires « et si » qui nous donnent au public un bon regard sur nous-mêmes, et maintenant, un de plus s’ajoute à cette liste. Une nouvelle satire romantique de science-fiction intitulée La génération des pods (2023), qui a fait ses débuts récemment au Festival du film de Sundancedonne un aperçu de l’avenir de la grossesse humaine et de la façon dont la technologie la dépassera comme presque tout le reste.

La génération des podsréalisé et écrit par Sophie Barthes, stars Emilia Clarke (Jeu des trônes) et Chiwetel Ejiofor (Docteur étrange) en tant que jeune couple Rachel et Alvy qui vivent dans un New York futuriste entièrement gouverné, ou plutôt envahi par la technologie. Les maisons sont entièrement gérées par l’IA, similaire à l’expérience « Alexa » que nous avons maintenant, et planifient tout dans la journée de la personne, du lever au coucher du soleil. Rachel travaille sans ironie pour une entreprise de technologie de la ville et planifie des visites de « pod nature » pour reconnecter son esprit avec la nature, bien que via des images synthétiques et des sons qui lui sont transmis. Alvy, quant à lui, aussi ironiquement, est un professeur de botanique qui travaille avec la vie végétale réelle et vivante.

Un jour, Rachel est informée qu’elle a été choisie sur une longue liste d’attente pour un « bébé œuf », ce qui implique de faire grandir un enfant réel dans une cosse en forme d’œuf plutôt que naturellement. Après l’avoir dit à Alvy, ils reçoivent leur nouvel «œuf de cosse» et chacun continue sa vie quotidienne jusqu’à ce que son nouvel enfant «naît» de sa coquille en plastique. Rachel aime travailler et sortir à sa guise, mais Alvy commence à s’attacher à leur groupe, voulant passer le plus clair de son temps avec lui, et assume essentiellement un rôle maternel et pseudo-enceinte. Le but de la capsule n’est plus une question de commodité et recrée à la place un lien biologique avec la création d’une vie humaine qui ne peut être ignorée et mise sur une étagère. La génération des pods a rencontré le succès avec sa première à Sundance, remportant le prix du long métrage de l’initiative Science-in-Film du Sundance Institute avec la Fondation Alfred P. Sloan, selon un rapport de Deadline.





La génération de pods consiste à nous isoler des parties les plus humaines de nous-mêmes

Films des studios Walt Disney

La génération des pods est un mélange parfait d’une satire attachante sur un sujet lourd et toujours d’actualité. Cela ne va pas sur la voie de l’horreur apocalyptique, ou quoi que ce soit de négatif flagrant. Au lieu de cela, c’est une comédie romantique embrassant un message plus profond sur l’endroit où nous pourrions facilement nous diriger. Les cosses d’oeufs ne servent pas nécessairement de solution cruciale à l’infertilité; ils servent de commodité qui est souvent le point central de la technologie moderne. Il est assez pratique de placer la cosse d’œufs sur une étagère comme un livre et de la laisser là jusqu’à ce qu’elle soit prête. Il représente une dissociation de la biologie humaine et une déconnexion stupéfiante de l’un des nombreux aspects de la vie qui font de nous des êtres humains. Tout comme nous avons maintenant presque tout à portée de main à tout moment, grâce à un téléphone qui peut presque tout faire, qu’est-ce qui nous empêche d’ajouter la grossesse à cette liste d’options ?