Taylor Swift est-elle célibataire ? Que sait-on de sa prétendue rupture avec Joe Alwyn

Plusieurs rapports affirment que Taylor aurait mis fin à sa relation de six ans avec un acteur bien connu.

©Getty ImagesLa chanteuse aurait mis fin à sa relation avec Joe Alwyn

Les rumeurs suggèrent que les swifties auront de nouvelles chansons déchirantes, eh bien Divers rapports affirment que Taylor Swift est célibataire après avoir mis fin à sa relation avec Joe Alwyn et nous vous disons ce qui est connu.

Divers tabloïds américains, tels que page 6ils ont assuré que le chanteur et l’acteur ont mis fin à leur relation après six ans passés ensemble et la rupture aurait eu lieu il y a quelques semaines, cependant, ils affirment qu’ils se sont terminés à l’amiable.

+ Pourquoi Taylor Swfit et Joe Alwyn ont-ils rompu ?

Selon une source citée par page 6 et Divertissement ce soir, ils ont rompu parce que la relation « suivait son cours » donc la rupture n’était « pas dramatique ». Les fans sont devenus méfiants depuis que Swift a lancé sa tournée Eras et qu’Alwyn n’est pas apparue dans la foule.

Taylor Swift, 33 ans, et Alwyn, 32 ans, Ils se sont rencontrés au Met Gala 2016. et ils ont commencé à sortir ensemble quelques mois plus tard, bien que leur relation ne soit devenue publique qu’en 2017. À plusieurs reprises, ils ont déclenché des rumeurs de fiançailles, comme lorsque Taylor portait ce qui ressemblait à une bague de fiançailles dans son documentaire Netflix 2020.

+ Qui est Joe Alwyn ?

Joe est un acteur britannique, né le 21 février 1991., à Londres en Angleterre. Ses projets les plus connus incluent Le favori (2018) et Harriet : à la recherche de la liberté (2019).

D’accord avec IMDBl’acteur a 13 crédits dans des séries et des films, dans des projets comme Les étoiles à midi, Conversations entre amis, La dernière lettre d’amour, Histoire de Noël, Marie reine d’Ecosse, Le sens d’une fin et Billy Lynnentre autres.

