Les utilisateurs de WhatsApp pourraient bientôt avoir la possibilité de désactiver les vidéos avant de les partager: rapport

09 févr.2021

WhatsApp a récemment subi un contrecoup majeur après avoir obligé ses utilisateurs à accepter les nouvelles modifications de sa politique de confidentialité et de ses conditions d’utilisation. L’entreprise a ensuite dû repousser la date limite et expliquer la confusion derrière les changements. La société a travaillé sur de nombreuses fonctionnalités pour améliorer l’expérience des utilisateurs, notamment l’option « muet » lors du partage de vidéos. Selon un rapport de WABetaInfo, La nouvelle fonctionnalité «muet» permettra aux utilisateurs de désactiver les vidéos avant de les partager avec leurs contacts.

La fonctionnalité est susceptible de se déployer pour tous les utilisateurs dès que tous les bogues et problèmes seront résolus. Les utilisateurs de la version bêta de WhatsApp sur la version 2.21.3.13 recevront la fonction de couper le son des vidéos qui leur permettra de supprimer le son d’un clip vidéo avant le partage.

L’option de sourdine sera disponible sur son écran d’édition vidéo avec les fonctions d’édition d’emoji et de texte. L’option apparaîtra sous la forme d’une icône de volume que les utilisateurs devront appuyer pour couper le son tout en appuyant à nouveau dessus, ramènera le volume. D’autres options telles que les fonctionnalités Sketch, Text et Smiley seront identiques. Pour le moment, on ne sait pas quand cette fonctionnalité serait disponible pour les utilisateurs dans une version stable.

La société travaille également sur une fonctionnalité de support multi-appareils qui devrait bientôt arriver sur la version stable. Le rapport suggère que les utilisateurs de la version bêta de l’ancienne version pourraient bénéficier de cette fonctionnalité.

WhatsApp a récemment apporté de nombreuses améliorations aux versions Web / Desktop, qui incluent la fonction d’authentification biométrique ainsi que la prise en charge des appels audio / vidéo.

