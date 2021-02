Gorilla Glue Girl envisage de poursuivre la société après que le spray a laissé ses cheveux coincés

Tessica Brown affirme que l’emballage et les étiquettes de Gorilla Glue sont trompeurs.

Tessica Brown, alias Gorilla Glue girl, envisagerait de poursuivre la société après avoir utilisé son spray de colle sur ses cheveux.

La semaine dernière (3 février), Tessica Brown est devenue virale après avoir révélé dans une vidéo TikTok qu’elle avait utilisé Gorilla Glue comme laque pour cheveux et qu’elle avait collé ses cheveux collés. Gorilla Glue est un adhésif permanent résistant à l’humidité conçu pour la fixation de meubles et de sols. Cependant, Tessica a supposé qu’il s’agissait d’un vrai fixatif après avoir manqué de sa propre laque collée Got2b.

Tessica a révélé qu’elle s’était lavée les cheveux plus de 15 fois et qu’elle n’avait pas bougé du tout. Depuis, elle a reçu des soins médicaux aux urgences d’un hôpital. Ils lui ont donné du dissolvant à ongles pour l’utiliser à la maison. Cependant, dans l’état actuel des choses, on ne sait pas encore si cela a fonctionné ou non et Tessica cherche à poursuivre Gorilla Glue pour l’incident.

La fille Gorilla Glue pourrait poursuivre la société après un incident traumatisant avec la laque. Photo: @im_d_ollady via Instagram

TMZ rapporte que « Tessica a embauché un avocat et évalue ses options juridiques contre Gorilla Glue. » Selon le site d’information, Tessica envisage de poursuivre Gorilla Glue pour le manque de clarté de son emballage. Ils affirment: « L’étiquette sur le produit qu’elle a utilisé indique de ne pas utiliser sur les yeux, la peau ou les vêtements … sans mentionner les cheveux, ce que Tessica considère comme trompeur. »

Gorilla Glue a depuis fait une déclaration. Ils écrivent: « Nous sommes très désolés d’apprendre l’incident malheureux qu’a vécu Mlle Brown en utilisant notre adhésif en aérosol sur ses cheveux. Nous sommes heureux de voir dans sa récente vidéo que Mlle Brown a reçu des soins médicaux de son établissement médical local et lui souhaitons le meilleur. »

Ils déclarent également: « Il s’agit d’une situation unique car ce produit n’est pas indiqué pour une utilisation dans ou sur les cheveux car il est considéré comme permanent. Notre adhésif en aérosol indique dans l’étiquette d’avertissement » ne pas avaler. Évitez tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. «

Nous sommes très désolés d’apprendre l’incident malheureux que Miss Brown a vécu en utilisant notre adhésif en spray sur ses cheveux. Nous sommes heureux de voir dans sa récente vidéo que Mlle Brown a reçu un traitement médical de son établissement médical local et nous lui souhaitons le meilleur. pic.twitter.com/SoCvwxdrGc – Gorilla Glue (@GorillaGlue) 8 février 2021

On ne sait actuellement pas si Tessica ira de l’avant avec son cas, mais, en attendant, nous espérons qu’elle parviendra à enlever la colle en toute sécurité et à protéger son cuir chevelu. Elle a actuellement recueilli plus de 13 000 € dans un GoFundMe pour tout traitement médical dont elle a besoin.

