Les tortues accomplissent un voyage apparemment impossible grâce à un «  couloir  » caché à travers le Pacifique

Loggerhead du Pacifique Nord tortues de mer (Caretta caretta) éclosent sur les rives du Japon et passent une grande partie de leur temps dans le Pacifique ouvert, mais surgissent parfois mystérieusement au Mexique, à 14 500 kilomètres de leur lieu de nidification d’origine.

Ce voyage incroyable les oblige à traverser des eaux froides potentiellement mortelles qui devraient leur être inhospitalières, car les caouannes dépendent de la chaleur de l’environnement environnant pour maintenir leur température corporelle centrale. Maintenant, les scientifiques ont une idée de la façon dont les tortues survivent à cette migration épique.

« Ce mystère existait depuis des décennies, et personne ne savait comment l’expliquer », a déclaré l’auteur principal Larry Crowder, professeur d’écologie marine et de conservation à la station marine Hopkins de l’Université de Stanford et chercheur principal au Stanford Woods Institute pour le Environnement.

Le long de la côte nord-américaine du Pacifique, des vents saisonniers du nord balaient périodiquement le littoral, poussant les eaux de surface chaudes au large. L’eau froide de l’océan profond monte alors pour remplacer cette eau chaude, entraînant une abondance de nutriments avec elle. Les animaux tropicaux, y compris les caouannes, s’aventurent rarement dans ces eaux froides depuis le Pacifique ouvert, a déclaré Crowder. Charles Darwin a même décrit la région comme « impraticable » pour les bestioles qui aiment l’eau chaude, a-t-il ajouté.

Mais selon la nouvelle étude, publiée le 8 avril dans la revue Frontières en sciences marines , les caouannes peuvent avoir une occasion éphémère d’atteindre la côte mexicaine pendant El Niño , un cycle climatique qui déplace l’eau chaude de l’océan Pacifique tropical occidental vers l’est le long de l’équateur.

«Une ‘porte’ chaude doit s’ouvrir pour que ces tortues puissent se rendre au Mexique», a déclaré Crowder à 45Secondes.fr. Les auteurs de l’étude appellent cette porte temporaire un «couloir thermique» – essentiellement un passage d’eau chaude. « Pendant El Niño, les tortues ont une chance de traverser. »

Cette étude éclaire non seulement un mystère de longue date, mais pourrait également fournir des informations critiques pour la protection des caouannes, considérées comme «vulnérables». par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Les efforts de conservation devront peut-être s’adapter à mesure que les tortues réagissent au réchauffement des eaux, changement climatique , Dit Crowder.

« Le changement climatique s’accompagne de températures de surface de la mer de plus en plus chaudes et de périodes plus longues d’événements d’eau chaude dans l’océan Pacifique », a déclaré Carolyn Kurle, professeure agrégée de sciences biologiques à l’Université de Californie à San Diego, qui n’a pas participé à l’étude.

Si l’hypothèse du corridor thermique est vraie, davantage de juvéniles caouannes pourraient migrer vers la côte nord-américaine au fil du temps, a déclaré Kurle à 45Secondes.fr dans un courriel. Cela pourrait être bénéfique pour les jeunes tortues, car les nombreux nutriments contenus dans ces eaux côtières stimulent l’approvisionnement alimentaire des tortues, a-t-elle déclaré. « Mais ce serait terrible » si davantage de jeunes tortues étaient accidentellement piégées dans les filets de pêche le long de la côte, d’autant plus que ces tortues n’auraient pas la chance de retourner au Japon et de s’accoupler, a déclaré Kurle à 45Secondes.fr.

Un mystère de plusieurs décennies

Les caouannes peuvent être trouvées partout dans le monde, principalement dans les eaux subtropicales et tempérées, et sont divisées en neuf sous-populations, y compris la sous-population du Pacifique Nord, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Les scientifiques ont compris pour la première fois que les caouannes du Pacifique Nord migraient entre le Mexique et le Japon lorsqu’Adelita, une tortue femelle, a été relâchée de captivité en Basse-Californie en 1996 et s’est immédiatement dirigée vers l’Asie de l’Est, a déclaré Crowder.

Le biologiste marin Wallace Nichols avait attaché une balise satellite à Adelita, ce qui lui a permis de suivre tout son voyage au Japon, selon PBS . Crowder et ses co-auteurs ont utilisé des données de suivi similaires pour leur nouvelle étude, mais ils ont tiré d’un énorme ensemble de données de 231 jeunes caouannes dont les schémas migratoires avaient été surveillés pendant 15 ans.

Environ 97% de ces caouannes sont restées en haute mer et ne se sont pas aventurées vers la côte nord-américaine. En fait, lorsque ces tortues se sont approchées du bord de l’écosystème côtier, elles se sont rapidement retournées. Dana Briscoe, chercheuse postdoctorale dans le laboratoire de Crowder à l’époque, a constaté que le moment du redressement semblait entraîné par le champ magnétique terrestre , que les tortues peuvent ressentir et utiliser pour naviguer dans l’océan. Vraisemblablement, cette capacité les aide à éviter l’eau froide, a déclaré Crowder.

Cependant, Briscoe a remarqué que toutes les tortues ne se sont pas retournées au point typique – six des 231 tortues juste continué sur leur joyeux chemin et nagé directement dans les eaux côtières, pénétrant dans une zone connue sous le nom de grand écosystème marin du courant de Californie (CCLME). L’équipe a examiné de plus près ces six valeurs aberrantes et a constaté qu’elles avaient chacune fait leur voyage au printemps, et sur la base des données recueillies à partir de capteurs à distance, ces tortues errantes «ont connu des conditions exceptionnellement chaudes» par rapport à leurs homologues.

« Et les deux qui l’ont rendu le plus proche de Baja ont connu les conditions d’eau les plus chaudes », a déclaré Crowder. Voyant ce lien avec l’eau chaude, l’équipe a développé son hypothèse de corridor thermique.

Mais comme seulement six tortues sur 231 – environ 3% – sont entrées au CCLME, l’équipe avait besoin de plus de données pour étayer son idée. Ils se sont donc associés à Calandra Turner Tomaszewicz, une scientifique du NOAA Southwest Fisheries Science Center, dont le groupe avait étudié les os de tortues échouées au Mexique et mortes sur le rivage.

Le faisceau de lignes gris clair du panneau A montre les trajectoires migratoires de 231 tortues caouannes dans l’océan Pacifique. Les lignes en zigzag de couleur dans le panneau B montrent les six caouannes qui ont traversé dans le grand écosystème marin du courant de Californie (CCLME), mis en évidence le long du littoral. (Crédit d’image: Dana Briscoe, et al. / Frontiers in Marine Science)

Les os de tortues de mer contiennent des anneaux de croissance annuels, semblables aux arbres. Un nouvel anneau se développe autour de l’extérieur de l’os chaque année, tandis qu’un anneau s’érode à partir du centre de l’os. L’os d’humérus d’une tortue, un type d’os de jambe, a environ six à huit anneaux de croissance à un moment donné, a déclaré Crowder.

Ces anneaux de croissance contiennent des indices sur ce qu’une tortue a mangé au cours d’une année donnée, sous la forme d’isotopes stables, qui sont des éléments chimiques avec différents nombres de neutrons. À condition qu’un scientifique sache quand la tortue est morte, il peut utiliser ces indices chimiques pour déterminer ce que la tortue a mangé tout au long de sa vie et, par conséquent, où se trouvait probablement cette tortue.

«Et les rapports isotopiques stables dans les aliments en haute mer, comme les méduses, sont radicalement différents de ceux des crabes», c’est ce qu’une caouanne mangerait dans les eaux côtières, a déclaré Crowder. De cette façon, l’équipe a déterminé quand une tortue donnée a fait le saut des eaux ouvertes aux eaux côtières. Ils ont ensuite recherché la température de l’eau cette année-là.

Turner Tomaszewicz et ses collègues ont analysé les anneaux de croissance de 33 caouannes au Mexique et ont constaté que plus de 60% des tortues sont entrées dans la région près du rivage en un an avec des conditions océaniques chaudes. Le regroupement des tortues par année a révélé que beaucoup plus de tortues arrivaient au Mexique pendant les années chaudes que les tortues fraîches.

« Les analyses de la couche de croissance osseuse ont absolument renforcé leur hypothèse de corridor thermique », soutenant l’idée que ces passages transitoires d’eau chaude aident davantage de tortues à atteindre la côte nord-américaine, a déclaré Kurle.

L’hypothèse pourrait également expliquer pourquoi des tortues caouannes du Japon sont apparues dans la baie de San Diego en 2016, une année El Niño, a déclaré Crowder. Les tortues n’apparaissent que rarement dans le sud de la Californie, et même dans ce cas, elles n’apparaissent généralement pas en grands groupes, comme elles l’ont fait cette année-là, selon The San Diego Union-Tribune . Cet événement étrange a conduit certains scientifiques à se demander si, avec le changement climatique, les caouannes pourraient venir plus souvent à San Diego.

Bien sûr, l’hypothèse du corridor thermique n’est encore que cela – une hypothèse. Idéalement, l’équipe serait en mesure de marquer par satellite plus de caouannes, de suivre leurs mouvements et de voir combien d’entre elles migrent vers le Mexique au cours des années El Niño, par rapport aux la fille ans, a déclaré Kurle. Cependant, étant donné que si peu de tortues semblent entrer dans le CCLME, cet effort serait probablement coûteux et peu pratique, a déclaré Crowder. Au lieu de cela, il a dit qu’il espérait mener une étude expérimentale avec quelques dizaines de tortues, où deux groupes de caouannes seraient relâchés en pleine mer près de la frontière du CCLME, un dans une année El Niño et un dans une année La Niña.

Mais pour l’instant, même avec ses données limitées, l’étude actuelle « aidera ceux qui cherchent à comprendre et à gérer cette espèce vulnérable avec l’une des plus longues migrations du règne animal », a déclaré Kurle à 45Secondes.fr.

