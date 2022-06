L’été où je suis tombé amoureux sur Prime Video: comment Lola Tung, Gavin Casalengo et Chris Briney s’entendent dans la vraie vie

célébrités

Prime Video ajouté à son catalogue l’été je suis tombé amoureux faisant sensation auprès des fans pour ses trois protagonistes. Mais comment les acteurs s’entendent-ils dans la vraie vie ? On vous l’avoue !

© GettyLes protagonistes de L’été où je suis tombé amoureux

il y a quelques heures est arrivé sur Prime Video une série qui a déjà captivé des milliers de téléspectateurs à travers le monde. Il s’agit de l’été je suis tombé amoureuxqui correspond Le livre de Jenny Han, qui a écrit trois romans de cette histoire. Avec une saison de sept épisodes, le triangle amoureux entre Belly, Jeremiah et Conrad Cela ne cesse de générer des attentes chez les fans, en particulier chez ceux qui ont également lu l’écriture originale.

Cependant, au-delà de l’intrigue et comment Belly développe son étéla vérité est qu’il y a un autre point en sa faveur l’été je suis tombé amoureux. Bien, la production originale de Prime Video Il a été chargé de trouver trois protagonistes avec une chimie indéniable. Ils sont Lola Tung, l’interprète du personnage principal, Gavin Casalengo, qui donne vie à Jeremiah et Chris Briney, qui personnifie Conrad.

À tel point que de nombreux fans sont venus demander à quoi ressemble la vraie relation des acteurs hors caméra. Dans la série, ils ont montré non seulement un grand talent, mais ont également le niveau de confiance nécessaire pour pouvoir réaliser à la fois des scènes de discussion et de bons moments entre leurs personnages. C’est pourquoi, il est évident que dans les coulisses, ils ont un lien très étroit.

En fait, la preuve en est que de bons voeux ont été dédiés à leurs comptes Instagram et, à leur tour, tout le monde a été très heureux pour la première de la série sur Prime Video. était l’actrice Lola Tung qui, dans son profil officiel, a partagé une photo avec ses camarades de classe montrant la fierté de sa création et son bon travail ensemble. De plus, il a montré la joie qui les génère et d’avoir pu confirmer la deuxième édition de la bande.

De même, il convient de noter que les acteurs de cette fiction n’avaient jamais travaillé ensemble auparavant dans une autre production. Cependant, après la première série de vidéos dans lequel ils ne cessent de réussir, ils sont devenus de grands amis. Mais, leur relation n’est pas allée au-delà d’une bonne amitié, brisant ainsi l’illusion de certains fans qui souhaitaient voir Lola Tung en couple avec l’un de ses collègues.

