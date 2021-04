Qu’est-ce que Fridging? Law & Order: SVU répète un trope sexiste fatigué

L’événement de première croisée pour Christopher Meloni’s Law & Order: Unité spéciale des victimes Les retombées ont fourni un exemple malheureux d’un trope télévisé d’une toxicité inquiétante que beaucoup espéraient ne plus revoir.

Qu’est-ce que «fridging»?

En 1999, l’écrivaine de bandes dessinées Gail Simone a inventé pour la première fois le terme «femmes dans les réfrigérateurs», une expression qui met en évidence le phénomène des femmes blessées ou tuées pour la promotion d’une intrigue masculine, plutôt que la sienne.

Nommé pour une scène de la bande dessinée La lanterne Verte dans lequel le héros titulaire trouve littéralement sa petite amie morte dans un réfrigérateur, le «frigorification» reste aussi courant que l’appareil pour lequel il porte son nom.

De Val (Thandie Newton) à Solo: une histoire de Star Wars à presque toutes les filles de Bond à ce moment-là, la tête de Gwyneth Paltrow s’est retrouvée dans une boîte Se7en, les personnages féminins ne manquent pas, même ces dernières années.

Mais cela ne veut pas dire que l’exemple le plus récent de ce trope sexiste n’a pas été un choc particulièrement brutal.

Spoilers pour Loi et ordre: SVU et Loi et ordre: crime organisé suivre.

Au cours de l’épisode intitulé «Le retour du fils prodigue», Kathy Stabler (Isabel Gillies), épouse d’Elliot Stabler et mère de ses cinq enfants, décède après l’explosion de la voiture de location du couple. Après un bref moment de stabilité et un rapide monologue, Kathy succombe à ses blessures.

Tout cela se déroule dans SVU, une émission dans laquelle elle est apparue pour la première fois dans son premier épisode, laissant Elliot un veuf avec un compte à régler Crime organisé.

Passons en revue certaines des choses que Kathy Stabler a traversées à son époque en tant que personnage principalement secondaire sur Loi et ordre: SVU, servant même dans ses plus grands épisodes en tant que seule femme d’Elliot:

1. Elle est tombée enceinte à l’âge de 17 ans.

2. Son mari a rejoint les Marines, la laissant avec un bébé.

3. Elle a accouché prématurément lorsque son mari a été impliqué dans une fusillade.

4. Elle s’est séparée d’Elliot.

5. Elle est tombée enceinte lors d’un appel de séparation avec Elliot.

6. Elle a donné naissance à son bébé d’appel de butin de séparation après un accident de voiture où elle a dû être enlevée avec les mâchoires de la vie.

7. Elle a été prise en otage par Cynthia Nixon.

8. Elle est morte d’une fracture de la rate et n’a même pas pu apparaître dans le spin-off! Grossier!.

Lorsque les personnages féminins sont relégués à «épouse», «petite amie» ou «fille» sans autonomie ni histoire en dehors de leur relation avec l’homme en couches et nuancé dont l’histoire est vraiment, nous perdons tous.

Trop souvent, les personnages féminins n’existent que comme une sorte de membre sensible du personnage masculin.

Dans un effort pour leur donner quelque chose à faire, une sorte de gravité, les écrivains (généralement des hommes) leur donnent un traumatisme à surmonter – ou pas.

L’article continue ci-dessous

C’est déjà assez grave pour réduire un personnage féminin à un pur traumatisme, mais cela est encore pire lorsque ledit traumatisme est entièrement un précurseur du scénario d’un homme.

Cela peut avoir des ramifications dans le monde réel. Comment les femmes peuvent-elles être considérées comme des personnes à part entière, seules plutôt que des personnages secondaires de leur rôle masculin réel, alors que cette représentation est si limitée?

Même le principal «personnage féminin fort» de SVU, Olivia Benson (Mariska Hargitay), a souffert plus qu’assez pendant deux fois les 21 saisons de la série.

Elle a subi des agressions sexuelles et des enlèvements, a été détenue en captivité, son fils a été kidnappé, son fils a de nouveau été kidnappé – pourquoi nos personnages féminins ne peuvent-ils pas vivre leur vie?

Une grande partie des conflits personnels d’Elliot Stabler était due à l’acte traumatisant d’avoir des filles.

Sa fille qui avait des petits amis, a obtenu un DUI et a reçu un diagnostic de trouble bipolaire – le tout dans des épisodes qui portaient sur Elliot et sa lutte avec ces choses plutôt que sur le personnage lui-même (Kathleen Stabler, j’espère que vous ne suivez pas le chemin de votre mère – tu mérites mieux).

À la base, le fridging rend une chose claire: pour les créateurs de ces émissions, films, bandes dessinées, etc., au moins, les femmes sont jetables.

J’espère du mieux pour nos personnages féminins.

Moins de traumatisme, moins de mort, et pour une fois moins d’existence basée uniquement sur les hommes dans leur vie des hommes.

Courtney Enlow est rédacteur en chef de Pop Culture and Good News chez YourTango. Son travail est apparu à Vanity Fair, Glamour, Pajiba, SYFY FANGRRLS, Bustle, Huffington Post, io9 et d’autres. Elle est l’ancienne coanimatrice de Trends Like These avec Travis McElroy et Brent Black. Elle a deux enfants, deux chiens et a besoin de plus de vin, s’il vous plaît.