Netflix diffusera exclusivement de nouveaux films Sony, y compris Spider-Man

Netflix a conclu un nouvel accord de diffusion en continu avec Sony Pictures. L’accord verra Netflix devenir le nouveau diffuseur exclusif de films Sony après leur diffusion traditionnelle dans les cinémas et sur la vidéo domestique. Cela s’étend aux plus grandes franchises du studio, telles que Homme araignée, et entre en vigueur avec l’ardoise 2022 de Sony.

Le contrat de licence exclusif de plusieurs années pour le premier guichet de paiement s’étend aux sorties en salles de Sony. Il est également important de noter que cet accord concerne spécifiquement les droits de diffusion en continu aux États-Unis. Certains des titres notables du studio à venir l’année prochaine comprennent Spider-Man: dans le Spider-Verse 2, Morbius, Inexploré et Train à grande vitesse. Scott Stuber, responsable des films mondiaux chez Netflix, avait ceci à dire dans un communiqué.

« Sony Pictures est un excellent partenaire et nous sommes ravis d’étendre notre relation grâce à cet accord avant-gardiste. Cela nous permet non seulement d’apporter leur impressionnante liste de franchises cinématographiques bien-aimées et de nouvelles IP à Netflix aux États-Unis, mais cela établit également un nouvelle source de films en première diffusion pour les cinéphiles Netflix du monde entier. «

Un autre élément important de l’accord concerne les films que Sony a l’intention de produire pour la diffusion en continu ou de les diffuser directement en streaming. Netflix aura un premier aperçu de ces films et s’est engagé à produire plusieurs films au cours de l’accord récemment annoncé. Keith LeGoy, président, Distribution mondiale et réseaux chez Sony Pictures Entertainment, avait ceci à dire.

« Netflix a été un partenaire formidable alors que nous continuons d’élargir notre relation. Chez Sony Pictures, nous produisons certains des plus grands blockbusters et des films originaux les plus créatifs de l’industrie. Cet accord passionnant démontre encore plus l’importance de ce contenu pour notre distribution. partenaires au fur et à mesure qu’ils élargissent leur audience et offrent le meilleur du divertissement. «

Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées, mais cela semble être une énorme victoire pour les deux parties. Sony, contrairement à Paramount, Warner Bros.et Disney, ne dispose pas de sa propre plate-forme de streaming. Donc, les plus grandes franchises du studio, qui comprennent également Jumanji et Venin, ne disposent pas actuellement d’une maison de streaming exclusive. Cela a maintenant changé dans un avenir prévisible. Quant à Netflix, leur bibliothèque peut désormais être renforcée avec des titres souhaitables plusieurs mois après la sortie des films. Outre les nouveaux films, Netflix aura également la possibilité de concéder sous licence les droits de sélection des titres de la bibliothèque de Sony.

Tandis que Spider-Man: pas de retour à la maison et Venom: Que le carnage soit sont tous les deux prêts à arriver cette année et ne sont pas inclus dans l’accord, les futures entrées dans les franchises Marvel le seront. Cela inclut toutes les autres spin-offs que Sony décide de produire. C’est particulièrement important pour les fans de Marvel Cinematic Universe qui espéraient peut-être que Tom Holland Homme araignée les films finiraient par se retrouver sur Disney +. Cela a maintenant été retiré de la table. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via The Hollywood Reporter.

