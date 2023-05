Les Tops Netflix : les films les plus regardés dans le monde

hjh OFFICE FANCY PRO - Siège de bureau à domicile Pink / Rose

FANCY PRO - L'accent de couleur pour votre bureau à domicileTout le monde tombe amoureux de la chaise pivotante FANCY PRO à première vue. Les couleurs gaies attirent immédiatement le regard. Grâce au rembourrage des sièges superbement fini, la chaise de bureau ne laisse rien à désirer en matière de confort. Le cadre en plastique incurvé, le siège en similicuir et la base en acier chromé robuste assurent la stabilité tout en étant extrêmement faciles à nettoyer. Grâce au large choix de couleurs, il est facile de trouver la chaise qui convient à chaque bureau à domicile.Dossier ergonomiqueAssise confortable en simili cuir, facile d'entretienHauteur de l'assise réglable avec système TopliftPiètement design et stable en acier chroméEquipé de doubles roulettes auto-freinantes pour moquette. Grace à celles-ci, le siège roule seulement pendant l'utilisation. Si on se lève, le mécanisme auto-freinant se verrouille pour empêcher le siège de bouger. Quand on charge le siège, le mécanisme auto-freinant se déverrouille et le siège est mobile. Instructions de montage Cet article est livré en pièces détachéesLe montage en quelques étapes simples doit être fait par le client.Pour les ressorts à gaz, les roulettes de chaise, les pieds etc. il va de soi qu'aucun montage n'est nécessaire. Download PDF Informations sur les roulettes Les roulettes fournies ne conviennent qu'aux tapis et moquettes. Pour les revêtements de sol particulièrement sensibles / mous, nous recommandons également l'utilisation d'un tapis de protection du sol. Pour les sols durs, comme le parquet, le stratifié ou le carrelage, vous avez besoin de roulettes spéciales pour sols durs, que vous pouvez obtenir chez nous en tant qu'accessoires. Nous vous remercions de votre compréhension pour le fait qu'il ne soit pas possible de remplacer les roulettes avant l’expédition pour des raisons logistiques (sauf indication contraire dans la description du produit). Conseils d'entretien Afin de préserver longtemps la belle apparence de votre chaise bureau, nous aimerions vous présenter ici quelques astuces et conseils relatifs à l'entretien de votre chaise bureau, en vous montrant comment nettoyer et prendre soin du cuir, du simili-cuir et du tissu de façon correcte. Download PDF