Une femme trans abandonnée alors qu’elle était enfant devient mère de huit orphelins

En tant que femme trans, Manisha sait ce que c’est que d’avoir une enfance difficile (Capture d’écran: Gaon Connection)

Une femme trans qui a été abandonnée par ses parents dans son enfance est devenue mère de huit enfants orphelins, de sorte qu’ils n’ont jamais à souffrir comme elle.

Manisha vit dans la ville indienne de Pakhanjur dans le Chhattisgarh, où elle a pris sept filles et un garçon sous son aile. Bien qu’elle ait du mal à joindre les deux bouts, elle est déterminée à leur offrir à tous le foyer aimant qui lui a été refusé dans son enfance.

«Je peux comprendre la douleur de ne pas être aimé et pris en charge. Donc, chaque fois que je rencontre un orphelin, je ramène cet enfant à la maison avec moi », a-t-elle dit Connexion Gaon.

Manisha savait qu’elle était différente dès son plus jeune âge et a été cruellement ostracisée pour cela. À l’école, elle a été chassée par d’autres enfants, et à la maison, ses parents l’ont enfermée à l’intérieur pour qu’elle ne «dénigre» pas leur honneur.

Puis un jour, alors qu’elle n’avait que cinq ans, ils l’ont laissée mourir de faim.

«Ma mère et mon père m’ont abandonné très jeune», a-t-elle déclaré. «J’ai eu une enfance difficile et j’ai passé de nombreux jours sans nourriture. Je me suis juré qu’en grandissant, je m’occuperais d’autres enfants qui n’avaient pas de famille.

Manisha a été accueillie par une autre femme trans et fait maintenant preuve de la même gentillesse qu’une mère elle-même. Grâce à elle, les enfants qui seraient autrement dans la rue ont de la nourriture, un abri, des médicaments et une famille à eux.

La plupart sont des jeunes filles dont les parents ne pouvaient ou ne voulaient pas s’occuper d’elles, y compris une dont la mère a tenté de commettre un infanticide. L’un des enfants les plus âgés est transgenre comme Manisha, et le plus jeune est un garçon de 7 mois qui a perdu ses deux parents.

Manisha gagne maigre vie en chantant et en dansant lors des mariages et à la naissance des enfants, occupation traditionnelle des transgenres dans la culture indienne. Mais les temps sont particulièrement difficiles maintenant avec la pandémie, et elle élève également du bétail pour nourrir sa famille.

Son rêve ultime est de construire son propre orphelinat afin qu’elle puisse offrir au plus grand nombre d’enfants possible un toit sûr au-dessus de leurs têtes.

«Je n’ai jamais eu l’amour de ma mère ou de mon père. Je ne me souviens pas avoir reçu d’affection de leur part », a-t-elle dit Brut.

«Il y a des enfants comme celui-ci abandonnés, chassés de chez eux. Certains parlent de tuer leur enfant. La façon dont j’ai été blessé, si je vois un orphelin ou un enfant qui a été abandonné, je serai une mère pour eux et les élèverai.