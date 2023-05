Halle Bailey et Javier Bardem de La Petite Sirène expliquent pourquoi il était si important de changer la fin du film

La petite Sirène est principalement un remake direct du classique animé original de 1989, avec quelques ajustements ici et là pour mettre l’histoire un peu plus à jour. Bien que l’histoire de La Petite Sirène soit basée sur un conte de fées fantastique qui devrait vraiment rester en dehors de toute attente du monde réel, les commentaires sociaux et les leçons de vie sont étrangement toujours au premier plan de l’esprit de beaucoup de gens, et donc la nouvelle version de l’histoire fait certains changements dans la direction et le but du désir d’Ariel de faire partie du monde humain. Dans une fonctionnalité complète de Deadline, les stars Halle Bailey et Javier Bardem ont expliqué comment la fin du film a été modifiée pour montrer la force et la confiance en elle-même d’Ariel qui accompagnent sa progression dans l’histoire. Bailey a dit :

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Cette fin est vraiment une excellente version, et elle montre sa force et sa puissance tout au long du film. Vous voyez Ariel se transformer sous vos yeux, où au début elle est un peu timide et timide et frustrée parce que les belles choses qu’elle est s’exprimer sur elle-même et son avenir et ses désirs et besoins ne sont pas entendus. Et donc, pour qu’elle fasse tout son possible pour éclater dans le monde qu’elle ne connaît pas, et pour qu’elle soit assez courageuse pour le faire alors et sortez en tête comme elle l’a fait, et se battre pour l’amour, l’amitié et la famille au cœur du film est juste, c’est tellement cool à voir. Donc, je dis vraiment que des moments comme la fin ont eu un impact réel sur moi, et J’étais heureux de voir cette transformation chez Ariel. »

En réponse directe à cela, Bardem a ajouté :

« En tant que parents, père et mère, nous voulons protéger [our children]. Nous voulons nous assurer qu’ils ne souffrent pas et qu’ils ne souffrent pas. Mais la vie, c’est la joie et la douleur, toutes les zones grises et les hauts et les bas. Ce sont des choses que vous ne pouvez pas éviter. Et vous devez être là pour eux, mais aussi les laisser partir et faire leur propre chemin. Et il s’en rend compte, et ce n’est pas facile. Je sais. »

En relation: Jodi Benson, la star originale de la Petite Sirène, se sent « très protectrice » d’Ariel mais soutient les changements de Remake





La petite sirène est toujours un conte de fées à la fin de la journée.

La petite Sirène, comme de nombreux remakes et redémarrages de Disney d’autres franchises, films et émissions de télévision plus anciens, doit tenir compte des changements dans la société et de ce qui est considéré comme acceptable selon les normes modernes. Quand il s’agit d’histoires telles que Blanche-Neige, La Petite Sirène, La Belle et la Bête et bien d’autres, la principale chose dont il faut se souvenir est leurs origines fantastiques et de contes de fées, qui ne sont vraiment pas différentes de celles qui se déroulent dans des histoires plus fantastiques. des mondes comme Narnia ou la Terre du Milieu.

Ce qui est vu à la télévision et au cinéma ces jours-ci est souvent dénoncé par divers groupes sur les réseaux sociaux pour ne pas avoir transmis le bon message, mais dans certains cas, le message n’est jamais vraiment là en premier lieu parce que l’idée même de l’histoire est fantastique et juste là à des fins de divertissement, pas pour fournir des comparaisons directes avec le monde réel.

Dans le cas d La petite Sirène, le film change les aspects de l’histoire pour plaire à un large public, mais même le film ne suffit pas à satisfaire tout le monde. Dans leur dernier remake, Disney a livré quelque chose qui raconte son histoire avec autant d’inclusion et de diversité qu’il en faut pour divertir les gens de tous les horizons. Peut-être qu’au-delà de cela, quiconque estime encore que le protagoniste du film ne montre pas les bonnes qualités de modèle devrait chercher cela ailleurs que dans un conte de fées fictif.