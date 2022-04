Les téléspectateurs adorent la nouvelle horreur de Netflix avec Asa Butterfield malgré le terrible score de tomates pourries

Avec Asa Butterfield, Iola Evans, Eddie Marsan et même la légende de Freddy Krueger, Robert Englund, Choisir ou mourir suit deux amis qui « redémarrent un mystérieux jeu vidéo des années 1980 » dans le but de gagner un prix non réclamé de 125 000 €, entrant par inadvertance dans un « monde surréaliste d’horreur de niveau supérieur ».