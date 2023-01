Netflix annule Cobra Kai après la saison 6

Netflix

Cobra Kaï C’est l’une des séries les plus emblématiques de Netflix, mais la plateforme vient de confirmer son annulation. Connaître tous les détails.

©NetflixCobra Kai touche à sa fin

Il n’est pas contesté qu’après Karate Kidles fans en voulaient plus et, par conséquent, Netflix a décidé d’écouter leurs demandes en lançant Cobra Kaï. La bande est devenue l’une des histoires les plus importantes et préférées des téléspectateurs sur la plate-forme. En fait, il a atteint un tel point qu’il compte déjà cinq éditions dans son catalogue.

la cinquième saison de Cobra Kaï est arrivé sur Netflix le 9 septembre 2022 et est rapidement devenu furieux.. Avec dix nouveaux épisodes, les fans ont été ravis de l’histoire de Johnny Lawrence et Daniel LaRusso. Pour cette raison, après la fin de la nouvelle édition, beaucoup étaient impatients de voir la sixième saison.

Le géant du streaming a depuis longtemps confirmé que la bande aura une sixième édition, mais une nouvelle à laquelle personne ne s’attendait est récemment sortie : Cobra Kaï a été annulé par Netflix. Autrement dit, la prochaine saison sera la dernière et définitive de ce voyage de Daniel LaRusso à Valley comme celui de Johnny Lawrence.

L’annonce des scénaristes de Cobra Kai concernant l’annulation :

« Retrouver le monde avec l’univers de Karaté Kid a été un immense honneur pour nous. Faire Cobra Kai nous a permis de partager tout ce qui s’est passé avec les dojos des membres de la distribution d’origine. », expliquent les showrunners Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg dans leur communiqué officiel. Puis ils ajoutent : « Cela nous a également permis de développer les histoires originales et de transmettre cette histoire aux nouvelles générations. »

Et, après cela, ils ont confirmé l’arrivée de la fin : « Depuis le premier jour, notre objectif avec Cobra Kai a toujours été de le terminer selon nos conditions, de quitter la vallée à l’heure et à l’endroit que nous avons toujours envisagés. C’est donc avec une immense fierté et gratitude que nous pouvons annoncer cette réalisation. La saison à venir, la sixième, marquera la conclusion de Cobra Kai. ».

Enfin, pour clôturer, ils ont écrit un merci aux fans. « Le Miyagiverse n’a jamais été aussi fort. Ce fandom est le meilleur de la planète et nous aimerions pouvoir raconter plus d’histoires de Karaté Kid car, comme nous le savons, Cobra Kai ne mourra jamais. ». En même temps, ils ont veillé à ce que ce qui arrive sera la meilleure saison de la série.

