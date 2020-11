Kenan Thompson explique comment Dave Chappelle l’a presque fait pleurer avant l’épisode de ce week-end.

Jimmy Fallon a accueilli Saturday Night Live star Kenan Thompson sur Le spectacle de ce soir, cette semaine, avant l’apparition de Dave Chappelle en tant qu’animateur de l’épisode de ce week-end de SNL. Ilya S. Savenok / Getty Images « Je sais que le spectacle de samedi sera puissant », a déclaré Thompson à Fallon. « Il [Chappelle] nous a complimentés hier. Il a fait un discours insensé, vous savez, avant la lecture de la table. J’ai fait la même chose il y a des années. Le gars est un orateur tellement prolifique, et il parle avec le cœur et un esprit brillant. Et c’est un tel plaisir d’être là. « « Hier [he] m’a dit que j’étais bon dans mon travail, et j’ai presque pleuré, vous savez ce que je dis? « a expliqué Thompson. Il a raconté avoir travaillé avec les légendes de la comédie Tracy Morgan, Chappelle, Eddie Murphy et Chris Rock au cours de la saison précédente. mec est … je veux dire, en ce qui concerne le summum des gens que j’admire dans la voix de ma génération, c’est ce gars-là. « Thompson est l’acteur le plus ancien de la série emblématique de croquis en direct. Il a fait ses débuts en 2003. Samedi soir, ce sera la première fois que Chappelle accueillera SNL depuis la tête d’affiche de l’épisode suivant l’élection présidentielle de 2016. La soirée clôturera une semaine majeure pour l’humoriste, dont la série emblématique Le spectacle Chappelle a été annoncé comme étant ajouté à Netflix. Les Foo Fighters seront les invités musicaux.

