Terminez la prophétie Northern Fallacy dans Tears of the Kingdom et dépoussiérez les bottes Doomrider, voici comment

Vous avez probablement remarqué que c’est dans La légende de Zelda : les larmes du royaume il y a beaucoup plus de labyrinthes que dans le prédécesseur direct. Trois de ces labyrinthes sont associés à la série de quêtes Prophétie erronée du Nord ensemble et à la fin de ce défi vous récompensera avec le Bottes du cavalier funeste.

Ces superbes bottes offrent non seulement une solide Armure de base à partir de 4mais aussi améliorer le vôtre Compétences furtives. Et ils ont aussi l’air très chic. Mais si vous voulez le posséder, vous devez en faire pas mal, car vous le voulez tout de suite trois fausses serrures être fissuré : sur terre, dans le ciel et dans les profondeurs. Vous pouvez découvrir comment faire cela dans celui-ci Guide.

Trouver des bottes de Doomrider: C’est ainsi que vous commencez la quête Northern Madlock Prophecy

À la ferme et à l’extrême chaussures utiles Pour le trouver, le brave guerrier Link doit commencer quelque part et ce quelque part est loin au nord-ouest d’Hyrulenotamment dans la région hébra. Ici, à l’est de la zone, quiconque a le Tour dans le champ de neige de Zuzukiki activé, vous pouvez déjà voir l’Irrschloss sur la carte.

Allez au labyrinthe et suivez le sentier là-bas Pomme de pin d’Hyrulepour enfin le Sanctuaire maya otaki à atteindre, dans lequel vous maintenant seulement l’obligatoire lumière de bénédiction il faut ramasser. Mais cela ne devient vraiment excitant qu’après avoir quitté le sanctuaire. Vous avez maintenant une nouvelle option.

Juste en face de l’entrée du sanctuaire maya otaki se trouve maintenant l’un des sanctuaires circulaires bien connus et tout aussi distinctifs agencementsavec lequel Link peut interagir. Quand il fait cela, il entend la voix de maître des hiboux, lui racontant une autre épreuve haut dans le ciel. Ça commence la quête secondaire Northern Madhouse Prophecy.

Si vous rencontrez des difficultés à un moment donné, n’hésitez pas à vous référer à notre guide séparé Northern Lost Mansion: Traversez le labyrinthe de surface dans Tears of the Kingdom et atteignez le sanctuaire maya otaki pour voir où nous vous expliquerons exactement comment atteindre le château irrégulier du nord et comment vous pourrez enfin maîtriser le labyrinthe.

Terminer la quête vous récompensera avec les bottes Doom Rider. ©Nintendo Commence la série de quêtes à Northern Miscastle: Surface. ©Nintendo

Trouver des bottes de Doomrider: comment terminer la série de quêtes Northern Fallacity Prophecy

As-tu cela Nord Irrégulier en surface terminée, fondamentalement, seul un tiers de cette série de missions est terminée. Parce que maintenant, le champion de la princesse Zelda monte en flèche, vers des sommets vertigineux. Juste au-dessus de l’asile de fous d’Hébra plane un autre labyrinthe appelé Château irrégulier du nord : paradis. Et c’est aussi votre prochain objectif.

Utilisez la tour dans le champ de neige de Zuzukiki pour atteindre le ciel et planer à partir de là vers l’est. Vous pouvez le trouver sur l’une des îles célestes flottantes Sanctuaire de Tanino-ud et avec lui l’endroit idéal pour avec une construction Sonau pour arriver au faux château dans le ciel. S’il vous manque des composants, vous en trouverez également un sur place distributeur de capsules.

Une fois arrivé dans le labyrinthe du ciel, il ne vous reste plus qu’à suivre notre guide Comment terminer le labyrinthe du ciel (Hebra) dans Tears of the Kingdom (Northern Lost Castle: Heaven) suivez pour terminer le défi Lord of the Owls et vous rapprocher des bottes Doomrider. Mais Link a encore une grande tâche à accomplir.

Avec un simple planeur, vous pouvez atteindre Northern Miscastle: Heaven. ©Nintendo

Après avoir terminé le labyrinthe du ciel, le souverain des hiboux vous contactera à nouveau et parlera de lui Labyrinthe des profondeurs, bien en dessous de votre position. La grille menant au gouffre est retirée et Link peut utiliser la plateforme de saut montrée pour sauter dans les profondeurs tomber, le faisant après une longue chute dans Château irrégulier du nord : souterrain terres.

L’endroit extrêmement sombre et maintenant vraiment peu attrayant ne vous confond pas avec un autre labyrinthe, mais le champion d’Hyrule doit prouver ses compétences au combat ici et un Construction de bloc bêta défaite. Comment faites-vous exactement cela, nous vous le dirons dans le guide Comment terminer le labyrinthe des profondeurs dans Tears of the Kingdom (Northern Lost Castle: Underground).

Battez cette construction de bloc bêta et les bottes Doomrider seront à vous. ©Nintendo

Si la construction du bloc bêta est dans la poussière, vous pouvez utiliser le dernier anneau vert brillant dans le Quête Prophétie erronée du Nord Activer. Le souverain des hiboux vous loue pour vos réalisations et engendre un coffre qui finalement les convoités Bottes du cavalier funeste contient. Attrapez-les et cette mission secondaire touchera à sa fin.