Simon Cowell répond à la controverse sur le « correctif » de Britain’s Got Talent

L’émission est revenue sur ITV samedi après une absence de deux ans – et les téléspectateurs ont pu voir Amanda Holden utiliser le premier Golden Buzzer de la série, qui offre à l’acteur chanceux un laissez-passer direct pour les demi-finales.

La chanteuse Loren Allred a époustouflé les juges avec « Never Enough » de Le plus grand showman.

Cependant, il a été révélé que bien qu’Allred n’apparaisse pas dans le film, elle a fourni la voix du morceau qu’elle a fini par chanter sur scène.

Certains téléspectateurs ont été moins qu’impressionnés après avoir découvert qu’un chanteur professionnel avait reçu le Golden Buzzer et s’est rendu sur Twitter pour se défouler.

Maintenant, Cowell a riposté en disant qu’il y avait en fait moins d’actes professionnels dans l’émission de cette année que d’habitude.

Il a déclaré au Sun: « Cette année, il y a moins de professionnels. C’est là que nous avons commencé l’émission il y a toutes ces années.

« Nous avons commencé par ouvrir le spectacle à n’importe qui, qu’il s’agisse d’un travail quotidien ou d’un talent caché qu’il souhaite montrer au monde.

« C’est l’endroit pour le faire et Dieu merci, c’est le spectacle vers lequel il a évolué. Nous n’avons pas vraiment de règles à ce sujet.

« D’où que vous veniez, quoi que vous fassiez, vous êtes les bienvenus.

Les téléspectateurs en colère ont afflué sur les réseaux sociaux après la diffusion de l’émission pour se plaindre du Golden Buzzer d’Allred.

L’un d’eux a écrit: « Vous essayez sérieusement de me dire que Simon Cowell (l’un des plus grands directeurs de disques du secteur) n’avait aucune idée que sa » chanson préférée « Never Enough était en fait chantée par Loren Allred? BGT perd sa crédibilité à chaque seconde qui passe Tellement artificiel ! #BGT. »

Un autre a déclaré: « J’avais l’habitude de regarder #bgt avec les enfants, alors j’ai essayé hier soir. J’adorais de terribles amateurs faire de leur mieux et trouver un ONU, pas le #FIX évident de sortir un chanteur établi et un père surpris portant déjà un micro. »