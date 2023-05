Les Simpson amènent Lizzo à Springfield pour le 750e épisode

Les Simpsons a atteint son 750e épisode, une autre étape importante pour la série animée de longue date. Le 750e épisode, intitulé « Homer’s Adventures Through the Windshield Glass », a également servi de finale à la saison 34. Il a même commencé par une séquence d’ouverture spéciale mettant en vedette 750 personnages distincts pour marquer l’occasion, y compris des personnages uniques des saisons passées ainsi que stars invitées célèbres. Le bâillon du canapé doit être parmi les plus mémorables à être présentés sur Les Simpsons, soulignant le chemin parcouru par la série. Vous pouvez regarder cette vidéo ci-dessous.





En plus de son gag mémorable sur le canapé, Les Simpsons a également amené un autre invité spécial de célébrité pour l’épisode. Dans l’épisode, Homer plante sa voiture et est lancé à travers le pare-brise, à quel point il s’hallucine en parlant avec Goobie-Woo, un elfe jouet. Elle est exprimée par Lizzo, et l’apparition comprenait le chant d’une chanson intitulée « It Was Marge, Bitch », tout en apportant même Sasha Flute de Lizzo. Au cas où vous vous poseriez la question, Goobie-Woo twerk également.

« J’aime ça Les Simpsons autorisé autant de flûte que possible », a déclaré Lizzo à USA Today. « Même Goobie-Woo peut jouer, et elle twerke un peu autour d’Homer. C’était tellement génial. »

À quel point elle s’est sentie honorée d’obtenir le rôle, Lizzo a ajouté : « Je ne connais pas de monde sans Les Simpsons. C’est juste synonyme de vivre. Les Simpsons sont dans mon ADN. »

Sur le même sujet : Rob Lowe rejoint les Simpsons en tant que cousin principal de Skinner





Lizzo devient la dernière star invitée des Simpsons

En plus d’exprimer Goobie-Woo, Lizzo s’animait également pour des jam sessions avec la famille Simpson. Un extrait partagé par Lizzo montre Bart giflant Homer pour faire un battement, ce qui, selon Lizzo, est du « feu ». Elle invite Lisa à jouer de son « saxomophone » pour jammer pendant que Lizzo joue de sa flûte Sasha, interprétant l’air familier du Les Simpson chanson du thème. Vous pouvez regarder cette vidéo ci-dessous.

« De toute évidence, c’est une flûtiste incroyable et elle a apporté sa flûte à la session d’enregistrement, et c’était incroyable de la voir jouer », Les Simpsons‘ Le producteur exécutif Tim Long a précédemment déclaré à Entertainment Weekly l’apparition de l’invité. « Elle finit par jammer avec Lisa. Et ce qui est drôle, c’est que Lizzo est une si grande Les Simpson fan, elle a improvisé la ligne, ‘Je vais chercher ma Sasha Flute et tu prends ton saxamaphone et on jamme.’ Le saxamaphone est une référence si profonde à Les Simpsons que nous étions tous comme, ‘Ouah.' »

Long a ajouté : « Elle connaissait tous les Les Simpson les références. Elle a enregistré avec Dan Castellaneta [who voices Homer] et je pense que tout le monde était stupéfait – nous par Lizzo et elle par Dan. C’était vraiment spécial. »

Les Simpsons détient le record du monde du plus grand nombre de stars invitées dans une série télévisée. C’est un record qui est détenu depuis de nombreuses années, et étant donné que la série apporte continuellement de nouveaux noms à chaque saison, il ne sera peut-être jamais battu. Le spectacle a inclus pas moins de 958 stars invitées à ce stade, et compte tenu de la façon dont il a été renouvelé pour deux autres saisons, il y a de fortes chances qu’il atteigne 1000 au total. Certaines des autres stars invitées récentes de la saison 34 incluent Rob Lowe, Billy Eichner, Simu Liu, Melissa McCarthy, Aubrey Plaza et Hugh Jackman.

Vous pouvez diffuser le dernier épisode de Les Simpsons avec Lizzo sur Hulu.