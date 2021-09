Connor Swindells de Sex Education répond aux éloges des fans pour un casting père-fils « époustouflant »

Éducation sexuelle la star Connor Swindells a répondu à louanges des fans pour les des performances « époustouflantes » il a donné aux côtés papa à l’écran Alistair Petrie – avec le duo prouve si convaincant que certains les spectateurs pensaient qu’ils étaient liés dans la vraie vie.

Escrocs, 25 ans, fonctionnalités dans le populaire Série Netflix comme Adam Groff, introduit pour la première fois comme Moordale’s l’archétype de l’intimidateur de l’école, qui se trouve aussi être le fils de Moordale’s arrière Directeur, joué par Petrie.

Crédit : Netflix

Au fil des saisons, nous avons vu Adam et Monsieur La relation tendue de Groff ne fait que se complexifier à mesure que les deux commencer à s’occuper de leurs propres démons intérieurs, qu’il s’agisse de naviguer dans une sexualité supprimée ou de découvrir comment une éducation stricte les a touchés plus tard dans la vie – les deux sont vrais pour chacun, comme nous le découvrons.

Bien que déchirant à regarder, leur troublé La dynamique père-fils a été celle qui a touché une corde sensible auprès des téléspectateurs.

Petrie a depuis dû confirmer qu’ils ne le sont pas, mais il semblerait que leur lien soit bien réel, la star admettant que Swindells est comme un « fils supplémentaire » pour lui.

Et il s’avère que le sentiment est réciproque, car Swindells nous a depuis dit que il a beaucoup appris de son patriarche à l’écran.

Parler à 45secondes.fr, il a dit: « Wtravailler avec l’incroyable d’Alistair, il est un être humain si fantastique et je ne peux pas parler assez de lui.

« C’est vraiment une personne spéciale et un acteur au talent phénoménal, et quelqu’un que j’admire et que je copie et imite parce qu’il est si brillant.

Crédit : Netflix

« Et il m’a beaucoup appris. Ode tout ee spectacle m’a apporté, cette relation est quelque chose dont je suis le plus reconnaissant. »

Après avoir entendu que Petrie le considère comme un autre fils, Swindells a déclaré: « Tle chapeau est très, très doux. Je n’étais pas au courant.«

Il n’a que des éloges pour la « brillante » Samantha Spiro, qui joue sa mère, en disant : « Elle est merveilleuse. Elle est vraiment drôle et hilarante, et juste une joie d’être autour.

« Je ne peux pas dire assez de bonnes choses sur tout le monde dans la série, vraiment. C’est quelque chose qui, je pense, pour le reste de ma carrière d’acteur, a placé la barre haute en termes de personnes avec lesquelles je veux être. Et ça a été l’opportunité la plus incroyable.

« Et si eest est la dernière fois que je le fais, alors je peux m’asseoir et dire : « Eh bien, c’était une période fantastique et c’est quelque chose que je garderai pour toujours ».«

Crédit : Alamy

Cependant, jeSi la série devait être renouvelée pour une quatrième saison – quelque chose que Swindells tient à « tant que l’écriture reste bonne et que les gens s’en soucient » – il espère Adam a la chance de trouver harmonie avec son père.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il voulait pour son personnage, Swindells, dont la propre mère est décédée du cancer quand il était juste sept ans, a continué: « Je pense que la réconciliation entre son père et lui-même dans une certaine mesure, ou pour capitaliser sur cette relation – parce que c’est la principale raison pour laquelle je l’ai fait en premier lieu.

« Je suis tellement obsédé par les histoires de pères et de fils, c’était le principal attrait pour moi.

Crédit : Netflix

« Je pense que c’est une histoire tellement importante à raconter parce que les effets peuvent être désastreux. Vous savez, ils le peuvent vraiment.

« Donc Je pense qu’il est important de raconter ces histoires et de montrer que les pères sont constamment des enseignants. Je pense que beaucoup de pères ne le font pas prendre conscience de cette.

« Je pense que les jeunes hommes, en particulier, sont des éponges pour les modèles masculins, et ils les chercheront. Et s’ils ne sont pas là par le sang, alors ils les trouveront ailleurs. Cela peut être vraiment beau, et cela peut être incroyable, mais d’autres fois, cela peut être catastrophique.

« Donc il est important de montrer la responsabilité qu’ont les pères d’enseigner à leurs fils les bonnes leçons, et qui être et comment se comporter, ce qui est la principale raison pour laquelle j’ai voulu le faire en premier lieu.«