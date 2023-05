La dernière chose qu’il m’a dite devient la série limitée la plus regardée de tous les temps sur Apple TV+

Un peu plus d’un mois après ses débuts sur l’écran Apple TV+, le thriller La dernière chose qu’il m’a dite atteint un grand record pour la plateforme de streaming. Mettant en vedette Jennifer Garner, la série a été créée le 14 avril avec de très bons chiffres, et elle continue de gagner.





Selon un récent rapport de Nielsen (via Variety), la série limitée a atteint un total de 4,5 millions de téléspectateurs uniques en 31 jours, ce qui en fait la plus regardée de l’histoire du service. Avec ces chiffres, le spectacle surpasse d’autres productions acclamées telles que Oiseau noir, Chevaux lents, Écho et Filles brillantesqui ont été très appréciés par les critiques et les fans.

Ce n’est pas le premier disque que La dernière chose qu’il m’a dite pauses, puisque son premier épisode est également devenu le plus regardé sur toute la plateforme de streaming jusqu’à présent cette année. Actuellement, la série est dans le top 3 des plus réussies sur le service, dépassée seulement par Ted Lasso et Contraction.

La série suit Hannah, une femme qui doit chercher des réponses après la disparition soudaine de son mari, formant une alliance avec sa belle-fille adolescente, Bailey. En plus de Garner, la série met en vedette Angourie Rice, Nikolaj Coster-Waldau de Game of Thrones, Aisha Tyler et Augusto Aguilera.

L’histoire est basée sur le best-seller de Laura Dave du même nom. L’auteur a écrit le spectacle avec Josh Singer, tous deux travaillant également en tant que producteurs avec Garner, Lauren Neustadter et Reese Witherspoon.

Apple TV+ et sa quête pour conquérir l’industrie

Bien qu’elle ne soit pas l’un des services de streaming les plus populaires et qu’elle doive rivaliser avec de grands noms comme Disney+ et HBO Max, Apple TV+ a réussi à conquérir le public grâce à son label de qualité. Il n’a pas un catalogue aussi étendu que Netflix ou Prime Video, mais il a réussi à produire des titres qui se démarquent.

L’année dernière, des émissions comme Rupture a pris d’assaut les médias sociaux et généré un buzz incroyable, comme la dernière saison de M. NIght Shyamalan Serviteurou d’autres productions comme Oiseau noir qui a été très apprécié par les critiques et les téléspectateurs. Sans oublier la grande star de la plateforme, Ted Lassoqui est toujours considérée comme l’une des meilleures comédies de ces derniers temps et se produit toujours très bien en nombre, ainsi que pendant la saison des récompenses.

Bientôt, Apple TV+ ramènera d’autres grandes séries à succès telles que L’émission du matin ou Contractionet elle misera aussi beaucoup sur le cinéma, le titre le plus marquant de sa stratégie étant celui de Martin Scorsese Les tueurs de la fleur de lune, qui aura un long parcours dans les salles avant d’être disponible en streaming. Un autre qui revient pour une nouvelle saison est L’après-fêteune comédie à suspense qui a également suscité de très bons commentaires l’année dernière, rejoignant le grand retour des mystères du meurtre.

Rupture reçoit également un deuxième versement, bien qu’en raison de conflits de production et de la grève des écrivains hollywoodiens en cours, le retour pourrait prendre beaucoup plus de temps que prévu.