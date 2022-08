Netflix présente Royalteen, un film qui promet de surpasser les Jeunes Altesses

Netflix

Jeunes Altesses C’est l’une des séries les plus importantes sur Netflix. Mais maintenant, la plateforme va sortir un film qui promet de le surpasser. tout savoir sur royalteen.

©NetflixLes protagonistes de Royalteen

La série pour adolescents est devenue un succès en Netflix grâce à ses intrigues captivantes et saisissantes. Tel est le cas de Jeunes Altesses, qui compte une saison de six épisodes qui ont fait sensation sur la plateforme. Qui plus est, le succès de cette production a été tel que le géant du streaming a décidé de la renouveler pour un second volet. Eh bien, l’histoire a pu captiver des milliers de personnes à travers le monde qui attendent déjà sa suite.

Et, bien que, la deuxième saison de Jeunes Altesses son processus de production est déjà terminé, la vérité est qu’il reste encore quelques mois pour voir comment l’histoire se poursuivra. C’est parce que, selon Netflix l’a annoncé il y a quelques mois, il faudra attendre novembre 2022 pour que la série revienne au catalogue de la plateforme. Quelque chose qui, sans aucun doute, a laissé les fans de fiction quelque peu déçus.

Cependant, comme toujours, Netflix a trouvé la formule parfaite pour rassurer ses utilisateurs. Ceci est dû au fait le 17 août prochain présentera en avant-première un film qui pourrait ravir les fans de Jeunes Altesses. Et, même s’il ne s’agit que d’un long métrage à apprécier le temps d’une journée, il servira à supplanter la série pendant un moment. C’est juste que l’histoire est, dans une certaine mesure, très similaire.

Il s’agit de royalteen, un film dramatique romantique qui nous vient tout droit de Norvège. Le film met en vedette Mathias Storhoi et Ines Asserson, qui séduiront les téléspectateurs par leur alchimie et leur histoire d’amour. Le film, autant qu’il diffère du thème LGBTQ de Jeunes Altessesil se concentre sur la façon dont la royauté entrave souvent l’amour.

De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel de royalteen Il dit: «« Royalteen » est une histoire d’amour sur la façon de vivre malgré ses erreurs, de vaincre ses peurs et de devenir virale sur Internet. Lorsque le prince Karl Johan (Mathias Storhøi)—Kalle, à des amis—et la nouvelle venue Lena (Ines Høysæter Asserson) commencent à tomber amoureux, Lena est ravie, mais elle a aussi des doutes. La vie insouciante du prince Kalle est bien connue dans la presse tabloïd et les blogs de potins, dont l’un a été écrit par Lena elle-même de manière anonyme, jusqu’à ce qu’elle soit découverte. Elle sait bien que sortir avec le futur roi pourrait les mettre dans une situation impossible. De plus, il n’a toujours pas dit à Kalle (ou à qui que ce soit d’autre) son secret le plus profond, c’est aussi la raison pour laquelle il a quitté sa ville natale. »

