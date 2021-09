Les retrouvailles des protagonistes d’Okupas après 20 ans

21 ans se sont écoulés depuis Squats a fait irruption dans le télévision argentine. Au moment précis où le pays faisait face à une crise économique très profonde, la fiction créée par Bruno Stagnaro Il est venu révolutionner la série qui avait été diffusée jusque-là. Tel était le phénomène, qu’il y a un peu moins d’un mois Netflix Il l’incorpora à son catalogue afin qu’il puisse atteindre le monde entier. Non seulement ce fut un succès, mais il réussit aussi à leurs protagonistes se rencontrent.

Aujourd’hui les comédiens qui ont su donner vie aux personnages principaux du roman, ont partagé des images des retrouvailles sur leurs réseaux sociaux. Rodrigo de la Serna, Ariel Staltari, Franco Tirri, Diego Alonso, Dante Mastropieto, Ana Celentano et Jorge Sesán étaient quelques-uns de ceux qui étaient présents à la réunion qui a révolutionné les fans de la bande.

C’est que Squats C’était un avant et un après pour l’industrie argentine : lorsque la crise a culminé avec la démission du président de l’époque, Fernando de la Rúa, son créateur – qui n’avait que 27 ans – a su exposer à travers la fiction marginalité et violence qui a été vécu à cette époque. Et comme il s’agit d’une histoire qui transcende le temps, Netflix a publié son 11 épisodes pour reprendre cette rage.

Les quatre amis vedettes de l’histoire ont une grande maison comme point de rencontre où se déroulent toutes leurs expériences, marquées par ce contexte de déclin social. Toutes ces images étaient remasterisé par le géant du streaming qui a également dû renouveler toutes les chansons qui ont été incluses dans les scènes pour des raisons de Droit d’auteur. Dans ce sens, Santiago Barrionuevo, Chef de Il a tué une police motorisée, s’est occupé de bande sonore.

« 20 ans plus tard, tout reste pareilAriel Staltari a écrit sur ses réseaux sociaux et posté une image avec ses collègues imitant l’un de leurs moments sur le plateau. Rapidement, leurs fans les ont remplis de likes et de commentaires. Non seulement ses téléspectateurs des années 2000, mais les jeunes qui ont eu l’occasion de revoir la série et de comprendre pourquoi elle est l’une des plus mémorables de l’histoire du pays.