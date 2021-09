Steve Buscemi a aidé les pompiers après l’attaque des Twin Towers

Steve Buscemi, acteur de grands rôles comme ceux de Chiens de réservoir, Les Sopranos ou Le grand LebowskiIl avait un passé de pompier. Avant de sauter le pas vers Hollywood travaillé dans ce domaine et quand cela s’est produit l’attaque des tours jumelles il ne pouvait s’empêcher de vouloir aider. Dans une récente interview en podcast WTF avec Marc Maron Il a raconté comment s’était déroulée cette expérience qui, dit-il, lui a laissé plusieurs séquelles.

Buscemi a rapporté qu’après avoir vu ce qui s’était passé dans le centre du commerce mondial Il a décidé d’appeler ses anciens collègues et, n’ayant reçu aucune réponse, s’est rendu sur place pour les aider. Il n’avait pas été pompier depuis près de trente ans, mais le « anxiété » qui a causé la situation l’a poussé à revenir. « Au début, ils étaient un peu hésitants, mais j’ai travaillé avec eux ce jour-là », a déclaré l’acteur de Les Sopranos.

L’artiste a passé cinq jours consécutifs au cours desquels il a travaillé par équipes de 12 heures pour aider les pompiers dans différentes tâches dans la zone de l’attentat du 11 septembre. Cela a laissé des séquelles : « Je n’ai eu aucun problème de santé et je fais des bilans de santé, mais définitivement, oui. Stress post traumatique? Absolument », il a souligné Steve Buscemi. « J’étais là pendant cinq jours, mais quand je me suis arrêté et que j’ai voulu reprendre ma vie, c’était très, très difficile », a-t-il assuré.

« Il y a des moments où je parle du 11 septembre et j’y suis à nouveau. Je commence à m’étouffer et je me rends compte, ‘c’est toujours une partie importante de moi’ « , il lui a dit Buscemi à marc maron. Son travail le plus récent en tant que pompier dans une fiction a été vu dans Le roi de Staten Island, film avec Pete davidson, l’une des figures de Saturday Night Live dont le père est décédé alors qu’il aidait les victimes de l’attentat de les tours jumelles.

