Les réseaux deviennent fous avec le Colaphone, ce supposé premier mobile Coca-Cola

Il a déjà un profil sur Twitter, mais il y a très peu de certitudes… S’agira-t-il d’une future collaboration avec Coca-Cola ? Ou est-ce juste l’idée d’une personne créative voulant du « hype » ?

Ce serait le Colaphone, du moins selon son étrange profil Twitter.

Sûrement beaucoup ici, du moins la plupart connaisseurs du lieu, ils se souviendront que il y a quelques annéesplus précisément en 2015, la marque Pepsi tentait de percer sur le marché des smartphones avec ses premiers et malheureux mobiles, un Pepsi P1 et P1S passé inaperçu dans le catalogue Android, restant relégué presque à de simples anecdotes.

Eh bien, bienvenue maintenant dans le colaphoneet c’est que ce supposé premier smartphone Coca-Cola est apparu dans un profil Twitter inscrit il y a quelques mois, sans beaucoup d’informations fiables mais en laissant libre cours à l’imagination d’un marketing en quête de nouveautés.

C’est ainsi qu’on explique que les réseaux ont explosé avec des dizaines de mentions et des centaines de commentaires à propos d’un smartphone qui pourrait ne pas être tel, ou pourrait simplement être une collaboration entre Coca-Cola et une autre marque, ou même pourrait n’aboutir à rien et n’être que l’œuvre d’un utilisateur créatif vouloir étudier battage publicitaire médias.

Le chinois Tesla avance pour créer son propre mobile : le NIO Phone sera une réalité très bientôt

Quoi qu’il en soit, nous avons par exemple au leaker populaire @UniverseIce commentant la possibilité que ce Colaphone soit réel, mentionnant la société d’Atlanta elle-même, qui ne s’est évidemment pas encore exprimée, et profitant de l’occasion pour demande à l’air ce que ça pourrait être ceci du Colaphone.

D’autres ont indiqué plus tard qu’il est très probable que nous soyons avant une future collaboration entre Coca-Cola et un autre fabricant de mobileset même nous offrir un coupable comme realme en raison de la similitude entre les rendus de ce Colaphone et du realme 10 présenté à la fin de l’année dernière 2022.

Qu’il soit vrai ou non que les deux téléphones se ressemblent dangereusementet c’est aussi que nous avons vu d’innombrables refontes et versions exclusives ces derniers temps, même de Samsung avec Starbucks, donc Il ne serait pas déraisonnable de penser que Coca-Cola veut mettre sa marque sur une édition limitée de n’importe quel mobile existant.

Raison pour laquelle j’ai dit Realme pic.twitter.com/JL1BZBCvG4 —Tanishk Chaudhary (@ChdryTanishk) 24 janvier 2023

Les plus aguerris ont également découvert que ce curieux profil @Colaphoneglobal créé en novembre, suivre seulement 8 comptes parmi lesquels en effet nous avons trouvé notre propre royaume pour donner plus de crédibilité à la rumeur.

Nous n’allons pas continuer à spéculer et Ici, nous vous laissons appréciermais pas avant de vous rappeler de quoi il est capable ce realme 10 qui pourrait être habillé en rouge Coca-Cola très prochainement en édition limitée et exclusive.

Nous verrons ce qui se passera, et pour l’instant, il y a les caractéristiques techniques à vous de jeter un œil !

realme 10, caractéristiques et fiche technique complète Dimensions 159,9 × 73,3 × 8 (mm) Masse 178(g) Écran Super AMOLED FHD+ de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz/td> densité de pixels 411 ppp Processeur MediaTek MT8781 Hélio G99 (6 nm) RAM 4 à 16 Go (varie selon les modèles) Système opératif Realme UI 3.0 sur Android 12 Stockage 64 à 256 Go (varie selon les modèles) appareils photo Arrière : 50 MP, f/1.8, 27 mm, 1/2.76″, PDAF (capteur large) ; 2 MP, f/2.4 (capteur de profondeur) | Avant : 16 MP, f/2.5, 27 mm La batterie Li-Po 5000 mAh non amovible Autres Charge rapide 33 W, flash LED, GPS, Bluetooth 5.3, USB-C 2.0, Corning Gorilla Glass 5, lecteur d’empreintes digitales sur le bouton d’alimentation, connecteur jack 3,5 mm prix de départ A partir de 227,55 euros pour changer

