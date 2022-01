Les scientifiques déchirent les affirmations de Joe Rogan et Jordan Peterson sur le changement climatique

Les scientifiques ne sont pas contents après avoir entendu l’interview de Joe Rogan et Jordan Peterson.

Au cours de leur conversation de quatre heures, le sujet du climat et du changement climatique a été abordé lorsque l’auteur a demandé au podcasteur comment il se préparait pour une interview dans son émission.

Rogan a révélé qu’il met beaucoup de travail de base pour ses invités, en particulier ceux qui viennent de milieux scientifiques ou spécialisés.

Mais il a expliqué à quel point une interview à venir a été pénible parce qu’il doit lire le livre du chercheur sur le changement climatique.

« Cela demande beaucoup de réflexion, et puis je dois aimer regarder les critiques de ce type et les critiques du travail », a déclaré le podcasteur.

« Qui croit dans 10 ans que Miami va être sous l’eau, qui croit que c’est probablement une hyperbole et que c’est une grossière exagération et la réalité est que le monde traverse toujours ces cycles de changement mais les êtres humains ont définitivement un effet là-dessus, mais un petit effet par rapport aux vaches et à d’autres choses… celui du changement climatique est bizarre. »

Il a affirmé que « le climat n’existe pas ». *Record scratch*. Oui – il a dit que le climat, en tant que concept, n’existe pas à cause de sa portée.

Lorsqu’on lui a demandé d’élaborer, Peterson a déclaré: « Le climat et tout sont le même mot, et c’est ce qui me dérange dans les types de changement climatique.

« C’est comme, c’est quelque chose qui me dérange à ce sujet, techniquement. C’est comme si le climat concernait tout. OK. Mais vos modèles ne sont pas basés sur tout. Vos modèles sont basés sur un nombre défini de variables. »

« Cela signifie donc que vous avez réduit les variables – qui sont tout – à cet ensemble. Eh bien, comment avez-vous décidé quel ensemble de variables inclure dans l’équation s’il s’agit de tout ?… Parce que vos modèles ne modélisent pas et ne peuvent pas modéliser tout. »

Il est même allé jusqu’à dire (sans preuve, remarquez) que « plus de personnes meurent chaque année à cause de l’énergie solaire que du nucléaire » parce qu’il pense que les gens tombent des toits en essayant d’installer la technologie.

Cependant, il ne fallut pas longtemps avant que les scientifiques répliquent aux affirmations de Rogan et Peterson et ils n’ont certainement pas mâché leurs mots.

Le Dr Michael Mann, professeur de sciences atmosphériques et directeur du Earth System Science Center de la Penn State University et membre de la National Academy of Sciences, a déclaré (via The Independent) que « le peu que j’ai entendu m’a rendu plus stupide ».

Crédit : L’expérience Joe Rogan / YouTube

« Si je comprends bien l’argument de Jordan Peterson, c’est » le climat est compliqué. Il a beaucoup de composants. Nous ne pouvons donc jamais le modéliser ou le comprendre « », a écrit le Dr Mann dans un e-mail.

« L’argument trahit soit une incompréhension totale du fonctionnement de la science (ou, plus probablement, un mépris total pour son public et une intention de désinformer).

« Il pourrait être utilisé pour écarter la physique, la chimie, la biologie, et tout autre domaine de la science où l’on formule (et rigoureusement essais – la partie que Peterson ignore commodément) les modèles conceptuels qui tentent de distiller les composants clés d’un système particulier et les interactions entre ces composants.

Le Dr Mann a déclaré que Rogan et Peterson avaient « essentiellement rejeté la notion même de découverte scientifique ».

Le Dr Sarah Perkins-Kirkpatrick, climatologue à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud à Canberra, a ajouté : « Il semble penser que nous modélisons le climat futur de la même manière que nous modélisons la météo. Il a l’air intelligent, mais il a complètement tort.

« Il n’en a aucune putain d’idée. »

Le Dr Gavin Schmidt, modélisateur climatique et conseiller principal à la NASA, a déclaré sur Twitter: « Les gars, pour l’amour de tout ce qui est sacré, s’il vous plaît, s’il vous plaît, ayez quelqu’un qui sait ce qu’est un modèle climatique !!! »