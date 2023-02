Hogwarts Legacy: Poudlard Door Puzzles – Comment les points d’interrogation, les symboles d’animaux et les chiffres ont du sens (solution)

Dans L’héritage de Poudlard il y a beaucoup de mystères à révéler et de trésors à découvrir. La plupart Puzzle peut être résolu très tôt, pour d’autres il faut d’abord la magie appropriée et d’autres encore, comment l’énigme avec les portes verrouilléespeut être frustrant.

tu les as Portes avec les symboles des bêtes probablement déjà découvert. De grands passages bruns encadrés par des symboles d’animaux et des puzzles qui peuvent être révélés par l’interaction. Si vous avec le Chiffres, points d’interrogation et symboles ne peux rien faire, ne t’inquiète pas ! Au début, ce puzzle est impossible à résoudre.

Au moins pas sans un premier avis nécessaire s’être découvert quelque part à l’école situé. Ce n’est que lorsque vous appelez cette note que le mystère des portes magiques prend tout son sens et qu’elles peuvent soudainement être résolues aussi facilement que si vous étiez à la fête d’anniversaire d’un enfant. Mais avant tout.

Les énigmatiques portes magiques : où trouver l’indice de l’énigme de la porte

Toute personne à la recherche de connaissances est bien conseillée dans une bibliothèque et Hogwarts Legacy ne fait pas exception. C’est pourquoi tu le cherches maintenant extension de la bibliothèque levez-vous et allez à l’emplacement Flea Flame Salle de divination. De là, vous pouvez le grenier atteindre, qui peut être la solution à l’énigme pour vous.

© Warner Bros./Avalanche Studios/45secondes.fr

Ce n’est pas seulement l’un des mystérieuses portes magiques, mais aussi deux choses qui vous disent ce que vous devez faire pour ouvrir les passages verrouillés. Parce que juste en face de la porte du grenier, quelqu’un a l’approche nécessaire écrit sur un tableau noir et tout ce que vous avez à faire est de les mémoriser.

De plus, vous découvrez dans la boite juste à côté dudit tableau un Page du manuel d’arithmancie, qui vous indique quel symbole animal correspond à quel nombre. Vous pouvez trouver cette note dans votre inventaire sous Items commandés et vous pouvez toujours les consulter si vous avez besoin d’un petit rappel.

© Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

0 : Bête au visage sinistre

: Bête au visage sinistre 1 : Licorne

: Licorne 2 : Animal ressemblant à une chèvre

: Animal ressemblant à une chèvre 3 : Hydre à trois têtes

: Hydre à trois têtes 4 : Bête ressemblant à un hibou

: Bête ressemblant à un hibou 5 : Créature à cinq pattes

: Créature à cinq pattes 6 : lézard

: lézard 7 : Bêtes à quatre tentacules

: Bêtes à quatre tentacules 8ème : araignée

: araignée 9: Hydre à neuf têtes

Avis: Mais si vous ne voulez pas regarder la note avec l’indice, cette astuce pourrait vous intéresser. Les bêtes sur le cadre de porte de chaque porte sont alignées dans l’ordre dans lequel elles apparaissent sur la note. C’est comme ça bêtes féroces en position un et reçoit ainsi le valeur 0alors que Licorne est en position zéro et donc le valeur 1 attribué.

Comment résoudre les énigmes de la porte dans Hogwarts Legacy ?

Grâce aux notes au tableau et au papier, vous savez maintenant exactement quoi faire. Regardez les deux Symboles triangulaires sur la porte qui s’affichent dès que vous interagissez avec eux. Au milieu de chaque triangle se trouve le nombre que vous devez atteindre. Une combinaison de chiffres ou de symboles est déjà spécifiée.

A titre d’exemple, prenons la porte du grenier de la bibliothèque. Le 9 est le dernier chiffrepar défaut vous avez une hydre à trois têtes qui représentant le chiffre 3 et un 2 et un point d’interrogation. Le point d’interrogation correspond à l’un des gros interrupteurs sur le mur et est quasi le numéro que vous recherchez.

Voici à quoi ressemble la bonne solution à ce puzzle de porte. © Warner Bros./Avalanche Studios/45secondes.fr

Hydra et 2 totalisent 5, donc pour obtenir 9, nous avons besoin d’un symbole animal, qui correspond au chiffre 4. Grâce à la page du manuel d’arithmancie, nous savons que c’est la bête qui ressemble un peu à un morse féroce. Alors maintenant, interagissez avec le ?-Changerjusqu’à ce qu’il affiche le caractère correspondant.

Faites de même pour le deuxième triangle. Nous avons un 0 et un 1 et sommes censés atteindre un 4. Nous avons donc besoin d’un autre 3, qui correspond à l’hydre à trois têtes. Va à ??-Changer et passez à l’hydre ici. Ensuite, vous interagissez à nouveau avec lui porte magiquement scellée et le mystère est résolu.

Si vous avez réussi à ouvrir la porte du grenier et à monter les escaliers, vous atteindrez une pièce ronde où vous attendent deux autres puzzles de porte.

Puzzle de porte dans la tour au-dessus du grenier

Puzzle de porte dans la tour #1: Commençons par le puzzle de la porte sur votre gauche. Voici 15 la somme de contrôlepar lequel lézard (6) et le créature à cinq pattes (5) font semblant. Ensemble, la somme de contrôle est de 11, il nous manque donc toujours une créature avec une valeur de 4. C’est la créature ressemblant à un hibou.

Le deuxième défaut Le total du chèque est de 18. Ici, nous avons déjà été numéro 13 aussi bien que ça bêtes féroces (0) Faire semblant Alors maintenant, nous cherchons juste un animal avec une valeur de 5. C’est encore elle créature à cinq pattes. Et la première porte de la salle circulaire est déjà ouverte. A l’intérieur se trouve un coffre avec un peintures rondes comme contenu.

© Warner Bros./Avalanche Studios/45secondes.fr

Puzzle de porte dans la tour n° 2 : Nous commençons ici avec le somme de contrôle 17le numéro 6 et le créature à cinq pattes (5). Donc dans ce cas nous en avons besoin lézard (6)pour arriver à 17.

La deuxième La somme croisée est 8au nombre que nous obtenons 0 prédéterminés et en tant qu’êtres animaux nous les voyons Créature à quatre tentacules (7). C’est donc ce que nous recherchons licorne (1). Cette fois, il y a deux coffres derrière la porte.

© Warner Bros./Avalanche Studios/45secondes.fr

Puzzle de porte dans la grande salle

C’est probablement le casse-tête de porte de tout le jeu que vous avez croisé le plus de fois. Immédiatement à droite de la grande porte d’entrée du Grand hall vous trouverez la porte typique avec les créatures animales dessus, mais il n’y a aucune idée de la solution à ce stade. Mais puisque nous l’avons déjà trouvé dans le grenier, ce puzzle n’est plus particulièrement difficile à résoudre.

La partie supérieure Le total du chèque est de 21le défaut le numéro est le 11 et comme une bête, c’est montré dans la troisième position dans l’embrasure de la porte, qui est le paragraphe 2. Donc la solution est celle-ci araignée (8).

Mais où est la deuxième tablette ? La solution n’est pas difficile car elle se trouve juste au-dessus de votre tête. Alors montez les escaliers d’un étage et vous trouverez le deuxième panneau.

Ici, la somme de contrôle est de 17 et cette fois deux animaux sont affichés. Il s’agit de la créature à cinq pattes (5) et le Mandragore (9). La solution est celle-ci hydre à trois têtes (3). Vous trouverez ceci à l’intérieur du coffre Vêtements de nuit pour les rêveurs et un Peinture magique pour la salle sur demande.

© Warner Bros./Avalanche Studios/45secondes.fr © Warner Bros./Avalanche Studios/45secondes.fr

Puzzle de porte au Grand Escalier

Voyagez jusqu’à l’emplacement Flea Flame Grand escalier et de là, montez les escaliers qui serpentent le long du mur à droite. Arrivé au palier suivant, restez à gauche puis tournez immédiatement à droite. Après quelques mètres vous êtes devant le suivant casse-tête de porte.

Voici le premier somme de contrôle 6le nombre s’élève à 4 et on voit la bête avec ça valeur 2. Les deux nombres additionnés donnent la somme de contrôle requise de 6. C’est pourquoi vous devez premières bêtes avec la valeur 0 décider.

Où est le 2ème panneau ? Cette fois, le deuxième panneau est juste en dessous de vos positions actuelles. Suivez donc le passage devant vous un peu plus loin et descendez les escaliers. Si vous le quatre tasses maison voyez, vous tournez à gauche et descendez également les deux escaliers devant vous. Maintenant, tournez à gauche et vous les trouverez aussi deuxième panneau.

Le défaut La somme de contrôle est 11aussi cette fois nous obtenons les deux Chiffres 5 et 1 présente. Nous avons donc besoin de la créature à cinq pattes avec le valeur 5.

En récompense, vous trouverez deux coffres. Une fois que vous obtenez l’objet décoratif (invocation) pour la salle sur demande horloge de parquet et à l’autre Uniforme scolaire convenable avec gilet.

© Warner Bros./Avalanche Studios/45secondes.fr © Warner Bros./Avalanche Studios/45secondes.fr

Quelle est la récompense pour les puzzles de porte ?

Qui dérange et les petits Puzzles de porte à l’école résout, sera bien sûr correctement récompensé pour l’effort fourni. Certaines de ces portes cachent encore plus de pièces cachées, ce qui peut parfois rendre le rendement très abondant. Du moins si vous êtes intéressé par cette forme de rémunération.

Car en premier lieu vous trouverez des coffres derrière ces passages scellés marqués de symboles animaliers, contenant les vêtements. Mais il y a aussi de temps en temps incantationsqui tu suis salle des envies peuvent utiliser, mais n’ont généralement qu’un avantage optique. Attention, surtout, pas toujours.

© Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

Parce que de temps en temps, il y a aussi une invocation avec laquelle vous pouvez interagir dans votre chambre ou même avec le garder des bêtes magiques les soutiens. Et ceux qui préfèrent s’offrir quelque chose trouveront toujours quelque chose après avoir résolu une énigme de porte or. Rarement même tout un tas d’entre eux.